Wethouder Wendy van Ooijen krijgt zestiende Toontje Sprengerpluim uitgereikt

ALTENA • De zestiende Toontje Sprengerpluim is dit jaar toegekend aan Wendy van Ooijen, wethouder in de gemeente Altena. Ze is al van jongs af aan politiek actief in Altena. Van 2010 tot 2018 was ze raadslid in de gemeente Woudrichem, sinds 2022 vervult ze de rol van wethouder in de gemeente Altena, en daarmee dient ze als rolmodel voor vele andere vrouwen in de regio.

De Toontje Sprengerpluim is eerder toegekend aan Hetty van der Stelt, Sylvana de Backer, Carla Breuer, Loes Lijmbach, Hennie Schermers, Paula Jorritsma, Marienke de Boer-van Lankeren, Jenneke Komejan, Corine Verweij, Carola Schouten, Riet de Graaf, Jade Buchholtz, Anne-Wil Maris, Pauline van den Tol en Fientje Bax.

Eerste vrouwelijke raadslid

De Toontje Sprengerpluim, die sinds 2009 jaarlijks wordt uitgereikt rond Internationale Vrouwendag (8 maart) door Hannie Visser-Kieboom, verwijst naar Toontje Sprenger. Zij was het eerste vrouwelijke raadslid in 1939 in het Land van Heusden en Altena, in de gemeente Sleeuwijk en De Werken c.a.

Samen met een zus en broer runde ze café Sprenger bij het voetveer van Sleeuwijk naar Gorinchem. Meer over Toontje Sprenger is te zien op het filmpje van de uitreiking van de dertiende pluim.

Meer vrouwen in politiek en besturen

Met het uitreiken van de pluim wordt jaarlijks aandacht gevraagd voor meer vrouwen in politiek en besturen. ‘Besturen horen een afspiegeling te zijn van de maatschappij. Zo telt de huidige gemeenteraad van Altena acht vrouwen en zijn drie van de vijf wethouders in de gemeente Altena vrouw’, aldus Hannie Visser-Kieboom.

Straatnamen

Om vrouwen meer zichtbaar te maken, is ook een verzoek ingediend bij de gemeente Altena om in het dorp Sleeuwijk een straat te vernoemen naar Toontje Sprenger. Dit verzoek staat inmiddels op de agenda van de straatnamencommissie. Elders in Nederland zijn ook straten vernoemd naar vrouwelijke raadsleden; het gaat om ongeveer dertig gemeenten.