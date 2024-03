Cliënten geven Rivas Wijkverpleging en Rivas Dagbehandeling hoog cijfer: ‘Indrukwekkend’

do 7 mrt 2024, 15:37

REGIO • De cliënten van Rivas Wijkverpleging beoordelen hun zorg gemiddeld met het cijfer 8,9. De zorg en activiteiten van de dagbehandeling en dagbesteding scoorden een 8,4. Dat is de uitkomst van het cliënttevredenheidsonderzoek over 2023.

Sandra Harsveldt–Quist, directeur wijkverpleging is trots: “Het is een indrukwekkende prestatie, vooral gezien de uitdagingen van personele krapte afgelopen jaar. Het is een welverdiende pluim voor al onze zorgverleners.”

Persoonlijke aandacht en deskundigheid

Binnen het onderzoek van de wijkverpleging werden de hoogste waarderingen gegeven op de vragen: ‘Behandelen de zorgverleners u met aandacht?’, ‘Voelt u zich op uw gemak bij de zorgverleners?’ en ‘Heeft u vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverleners?’.

Harsveldt–Quist vervolgt: “We vinden het belangrijk goede zorg te leveren, daar zetten we ons iedere dag voor de volle 100 procent voor in. Dat betekent voor ons dat we samenwerken zowel met cliënten als hun naasten. De hoge rapportcijfers laten zien dat onze cliënten de zorg die we geven waarderen.”

Tevreden bezoekers

Ook aan de bezoekers van de dagbestedingslocaties van Rivas werd gevraagd hoe zij hun zorg ervaren. Dit zijn vooral thuiswonende ouderen en mensen met een chronische aandoening. Zij doen samen activiteiten en krijgen passende zorg.

De hoogste cijfers uit dat rapport waren voor de vragen ‘Heeft de activiteitenbegeleider voldoende tijd voor u?’ en ‘Luistert de begeleider bij het maken van afspraken naar wat u wilt?’. Beiden kregen een 8,7 als rapportcijfer.

Jaarlijks verplicht en onafhankelijk onderzoek

De zogenaamde PREM (Patient Reported Experience Measure) is een landelijk en verplicht meetinstrument om de ervaring van zorg in kaart te brengen. De vragenlijst is onafhankelijk opgesteld en zorgverleners hebben geen invloed op de vraagstelling of de samenstelling daarvan.

De uitslag is belangrijk voor Zorginstituut Nederland, dat toeziet op de zorgkwaliteit bij alle zorgaanbieders in Nederland. Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland krijgen ook beschikking over de resultaten. Bovendien zijn de resultaten terug te zien op Zorgkaart Nederland.