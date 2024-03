Huisartsenpraktijk Woudrichem heeft behoefte aan extra ruimte: ‘Pand volkomen ongeschikt’

do 7 mrt 2024, 14:02

WOUDRICHEM • De Huisartsenpraktijk Woudrichem heeft behoefte aan extra ruimte. Sinds de bouw van het praktijkpand is het aantal inwoners van Woudrichem en Oudendijk flink gegroeid, waardoor het pand inmiddels ‘volkomen ongeschikt’ is voor de vele patiënten en de daarbij behorende medewerkers.

Dat maakte Anneke van Walree, al 27 jaar huisarts in Woudrichem, dinsdag duidelijk aan de gemeenteraad. Ze stelde dat passende en betaalbare huisvesting belangrijke voorwaarden zijn om optimale zorg te kunnen leveren. “Mocht dit in Woudrichem niet gerealiseerd kunnen worden, dan zijn wij genoodzaakt onze praktijk te sluiten voor nieuwe patiënten.”

Kleine praktijk ongunstig voor voortzetting

De huisartsenpraktijk werd gebouwd in een tijd dat Woudrichem en Oudendijk ongeveer 3000 inwoners hadden. Inmiddels zijn dat er zo’n 4700. Twee van de drie huisartsen gaan de komende jaren met pensioen en dan is een te kleine praktijk ongunstig voor de voortzetting. “Er is een tekort aan huisartsen die praktijkhouder willen worden en een te klein pand zonder enig uitzicht op een grotere moderne praktijkruimte maakt de kans erg klein dat nieuwe huisartsen zich aan onze praktijk willen verbinden.”

Zorg dichtbij huis

Volgens Van Walree is het belangrijk dat huisartsenpraktijken in Altena voldoende gespreid, laagdrempelig en toegankelijk zijn, zodat inwoners dichtbij huis voor zorg terecht kunnen. “Huisartsen kennen de patiënten en hun omstandigheden en spelen in op de soms moeilijke thuissituaties. Wij kennen de patiënten vanaf de geboorte tot de laatste levensfase. Die zorg dichtbij huis, dat moeten we koesteren”, zo stelt ze.

De komende jaren wil de gemeente Altena flink veel huizen bouwen. Van Walree zegt dat het daarom belangrijk is dat de gemeente met zorgpartijen in gesprek gaat. “Dat is belangrijk, want u kunt er niet blijvend vanuit gaan dat alle inwoners zich kunnen inschrijven bij een huisartsenpraktijk in de gemeente.”

Meerdere praktijken zoeken extra ruimte

Van Walree vertelde dat niet alleen Huisartsenpraktijk Woudrichem op zoek naar nieuwe huisvesting. “Andere praktijken vragen zich af of hun praktijk de aanwas van patiënten die in nieuw te bouwen huizen en instellingen komen te wonen, wel aankan, zowel qua ruimte als personeel.”

Om te voorkomen dat inwoners van Altena niet meer terechtkunnen bij een huisartsenpraktijk in de gemeente, zou er voor duizend nieuwe woningen 330 vierkante meter aan huisartsenvoorzieningen gereserveerd moeten worden. “Wij willen als huisartsen daarom graag op dit dossier samenwerken met de gemeente en verkennen welke oplossingen er zijn. Met als doel om de huisarts dichtbij, in de wijk/kern te behouden voor alle inwoners in de gemeente.”

Extra parkeerruimte nodig

Overigens lijkt extra parkeerruimte ook noodzakelijk voor Huisartsenpraktijk Woudrichem. De huidige parkeerplaats is openbaar, waardoor ook bewoners uit de buurt hun auto’s bij de praktijk parkeren. Dit heeft als gevolg dat er vaak geen vrije parkeerplaatsen meer zijn. “De artsen komen vaker op de fiets en kunnen daardoor niet meer op tijd bij een spoedgeval komen. We hebben een praktijkruimte nodig met eigen parkeerplaatsen voor zowel werknemers als onze patiënten”, aldus Van Walree.

Daan Lemmens, eigenaar van Fysiotherapie Woudrichem, en John Pas, apotheker in Woudrichem, onderschreven de boodschap van Van Walree en deelden tevens de wens om een gezondheidscentrum met huisartsenpraktijk en apotheek te realiseren in Woudrichem.