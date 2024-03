Leerlingen van Altena College in Roemenië: ontmoeting met ambassadeur en media-aandacht

SLEEUWIJK • Nomi Stuij, Esmée Visser, Laura de Jong, Daan van Elzelingen en Tian Klop, leerlingen van het Altena College in Sleeuwijk, hebben van 25 tot en met 28 februari deelgenomen aan een jongerenconferentie in Campulung Muscel. Dit is in Roemenië. Ze werden vergezeld door Aleid Stienstra, hun docent Nederlands.

De conferentie is georganiseerd door de ‘Foundation Netherlands-Romania’ en deze stichting heeft als hoofddoel het bevorderen van interculturele, academische, sociale, politieke en economische uitwisselingen tussen Nederland, Roemenië en andere Europese landen.

De conferentie werd gehouden op Het Nationaal Pedagogische College Carol 1, dat gebouwd is in 1867.

Presentatie over Nederland

Aan een volle collegezaal gaven de leerlingen, uiteraard in het Engels, een presentatie over Nederland en vertelden ze op welke manier digitalisering een rol kan spelen bij het democratische proces en op welke manier jongeren betrokken zijn en kunnen zijn om invloed te kunnen uitoefenen in een democratie.

Naast Nederlanders en Roemenen waren er ook jongeren uit Griekenland, IJsland en Polen.

Ontmoeting met Nederlandse ambassadeur

De Nederlandse ambassadeur in Roemenië, Willemijn van Haaften, vertelde over haar werk en beantwoordde de vele vragen van de leerlingen. Ze gaf de leerlingen van het Altena College niet alleen complimenten over de inhoud, maar ook over de manier van presenteren.

De leerlingen waren verrast dat er op zo’n korte termijn zulke mooie vriendschappen konden ontstaan met leerlingen uit andere landen en culturen.

Aandacht van nationale radio en televisie

De nationale radio en televisie besteedden aandacht aan deze conferentie. Laura en Tian werden zelfs geïnterviewd en zijn te horen op de Roemeense radiozender.