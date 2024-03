Psychologische zorg blijft beschikbaar in Almkerk en omstreken: failliete praktijk maakt doorstart

ALMKERK • Na een succesvolle doorstart blijft brede psychologische zorg in Almkerk en omstreken beschikbaar. Addenda Psychologen, dat de afgelopen maand een faillissement doormaakte, is per 1 maart overgenomen door SCIO Tiel BV onder de naam Addenda GGZ & Jeugdhulp.

Dit bedrijf is financieel gezond en klaar voor de toekomst. De identiteit van de oorspronkelijke organisatie blijft volledig gewaarborgd. Cliënten merken niets van de veranderingen; zorgtrajecten lopen gewoon door, op dezelfde locatie.

Financiële problemen door de coronaperiode

Addenda Psychologen was in financiële problemen gekomen, veroorzaakt door de coronaperiode. De zorgtrajecten bleven tijdens het faillissement gewoon doorlopen. Nu is er de garantie dat alle cliënten zorg zullen blijven ontvangen.

‘Bouwen aan de toekomst’

Praktijkhouder Sascha Mulder is de eigenaar van SCIO Tiel BV. Addenda Psychologen was ook een bedrijf van haar. Ze is blij en opgelucht dat ze in Almkerk actief kan blijven.

“Gelukkig is er aldoor continuïteit van zorg geweest, vooral dankzij het geweldige team. Nu kunnen we door met bouwen aan de toekomst”, laat Mulder weten.

Initiatief ‘iKGA’

Het team gaat in maart, samen met zeven andere lokale aanbieders, meteen aan de slag met het uitrollen van het initiatief ‘iKGA’. Binnen dit door Regio West-Brabant-Oost (WBO) gefaciliteerde project wordt intensief samengewerkt om jeugdhulp voor inwoners van de gemeente Altena nog integraler en daarmee effectiever te maken.