Profiteren gemeenten van de uitkoopregelingen voor veehouders? VVA stelt vragen

di 5 mrt 2024, 14:38

ALTENA • Profiteren gemeenten van de uitkoopregelingen voor veehouders? Deze vraag stelt Henno Timmermans, fractievoorzitter van de Vrije Volkspartij Altena (VVA), aan het college naar aanleiding van een recent artikel in het Reformatorisch Dagblad.

Volgens het artikel ontvangen gemeenten 27.000 euro per stoppende boer. Gemeenten hoeven het geld niet aan te vragen en zijn niet verplicht om achteraf te verantwoorden waaraan ze het hebben besteed.

Deze vergoeding, bekend als de decentralisatie-uitkering, is bedoeld voor gemeenten om eventuele extra kosten te dekken die gepaard gaan met het veranderen van de bestemming van een boerenerf.

Veehouders tegemoet komen

Timmermans stelt in een brief aan het college de vraag of gemeenten dan tweemaal vergoed worden voor hetzelfde werk. Dit zou het geval zijn als boeren die na het stopzetten van hun bedrijf een andere bestemming voor hun erf willen, ook reguliere leges moeten betalen.

Als dit inderdaad zo is, wil Timmermans weten of het college bereid is om stoppende veehouders tegemoet te komen in de kosten voor leges.

Daarnaast vraagt de fractievoorzitter van de VVA zich af hoeveel boeren in de gemeente Altena gebruikmaken van de uitkoopregelingen.