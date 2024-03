Tegenlicht Meet-Up in Giessen: praat mee over de geestelijke gezondheidscrisis

ma 4 mrt 2024

GIESSEN • Bibliotheek CultuurPuntAltena en Surplus organiseren op woensdagavond 27 maart een Tegenlicht Meet-Up bij de HartenBrigade in Giessen, om te praten over de geestelijke gezondheidscrisis.

Je hoort ze steeds vaker: schrijnende verhalen over mensen die eindeloos op een wachtlijst voor psychische hulp staan. Spanningen tussen verwarde personen en hun buurtbewoners. De eenzaamheidsepidemie die in Nederland heerst. Jongeren en millennials die bezwijken onder druk en stress. Het lijkt ons niet goed te lukken om mensen te helpen die worstelen met hun geestelijke gezondheid.

Tegelijkertijd staat het geestelijke gezondheidslandschap ook niet stil. Nieuwe initiatieven en werkwijzen schieten als paddenstoelen uit de grond. De menselijke maat staat centraal en het sociale en lokale netwerk worden steeds belangrijker. We weten meer over geestelijke gezondheid dan ooit tevoren. We zien dat er meer speelt dan een biologische afwijking: de maatschappij beïnvloedt ons, zowel positief als negatief.

Vraag, denk, discussieer en doe mee

Waar denk jij dat deze geestelijke gezondheidscrisis vandaan komt? Wat kunnen we doen om elkaar te helpen? Wat werkt er volgens jou wel en niet goed aan de huidige aanpak? Over deze vragen kan tijdens de Tegenlicht Meet-Up bij de HartenBrigade in Giessen gediscussieerd worden.

Aanmelden

De toegang is gratis, aanmelden is gewenst. Bettina Kraaieveld, welzijnscoach bij Surplus (voorheen Trema), vertelt over de situatie in Altena. De meet-up start om 19.30 uur. Tijdens de avond wordt er gezamenlijk gekeken naar de Tegenlicht-aflevering ‘Gewoon Gek’.

Over Tegenlicht

VPRO Tegenlicht onderzoekt op eigenzinnige wijze de (inter)nationale ontwikkelingen die de wereld van morgen vormgeven. Bibliotheek CultuurPuntAltena organiseert in 2024 met lokale partijen verschillende sessie die aansluiten bij de kwartaalthema’s van de Bibliotheek: gezondheid, toekomst, kansengelijkheid en samen.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.bibliotheekaltena.nl/tegenlichtmeetup.