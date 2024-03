Oefening en Uitspanning viert 120-jarig bestaan met Cinema Brass, inclusief rode loper en fotoshoot

56 minuten geleden

Nieuws 100 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

WIJK EN AALBURG • Brassband Oefening en Uitspanning in Wijk en Aalburg bestaat 120 jaar. Op vrijdag 5 april wordt bij dit jubileum stilgestaan met een Cinema Brass. Dat unieke concert onder leiding van dirigent Yves Wuyts wordt gehouden in Theater De Voorste Venne in Drunen.

“Tijdens het concert worden de bezoekers met de muziek en op het witte doek meegenomen op een reis door de meest geliefde films van alle tijden. Van epische avonturen tot romantische komedies. We brengen de emotie en magie van de filmwereld tot leven”, vertellen Raimond Stassen en Nadieh Schouten, allebei bestuurslid en lid van de jubileumcommissie.

VIP

Elke bezoeker van het concert zal als speciale gast worden ontvangen. Dat betekent: een rode loper ontvangst, een exclusieve fotoshoot, een welkomstdrankje en na afloop een BRASS afterparty, waarbij band The Classmate Groove een grote rol zal spelen.

De Cinema Brass is voor Oefening en Uitspanning niet helemaal nieuw. “We hebben een aantal jaren geleden in bioscoop Hollywoud ook een concert gehouden met filmbeelden. Dat werd toen enthousiast ontvangen door zoveel het publiek als door onszelf. We riepen dikwijls: dit moeten we nog eens doen. Het jubileum is de reden dat we deze uitdaging nu aangaan”, vervolgt Stassen.

In De Voorste Venne kan de brassband 350 muziekliefhebbers ontvangen.

Van fanfare naar brassband

Brassband Oefening en Uitspanning werd als fanfarekorps opgericht in de periode dat de Heusdense brug werd geopend. Tot een paar decennia geleden ging Oefening en Uitspanning als fanfare door het leven. Om wat meer populaire muziek te kunnen maken ging Oefening en Uitspanning over in een brassband.

Oefening en Uitspanning beleefde tijdens haar bestaan een aantal aansprekende hoogtepunten. De ouderen zullen het zich nog wel herinneren: in de zestiger jaren was de eerste prijs met lof van de jury in de zaal van Paleis Het Loo in Apeldoorn een onbetwist hoogtepunt. Dat gebeurde onder leiding van Anne de Vries destijds een topdirigent. Daarmee werd een plaats in het topconcours verdiend.

Later stond ook de bekende trompettist Willy Schobben nog voor het orkest en dat betekende volle zalen.

2017 een topjaar

Korter in de tijd springen 2013 en 2017 er enorm uit. In 2013 werd het Wijk en Aalburgse muziekgezelschap, toen onder leiding van dirigent Anno Appelo, Nederlands kampioen.

“2017 was helemaal een topjaar. Dat was misschien wel het mooiste jaar uit onze geschiedenis. We werden wereldkampioen in de eerste divisie op het Wereldmuziekconcours in Kerkrade, nationaal kampioen in Utrecht, wonnen het streekfestival en we maakten een muziekreis naar Vietnam.” In 2018 werd ook nog een muziekreis naar Roemenië gemaakt.

Eigen opleiding

“We zijn er erg trots op dat we de afgelopen tien jaar telkens tot de top drie noteringen op de Nederlandse Brassband kampioenschappen in de eerste divisie behoorden. We hebben nog steeds het dorpskarakter in ons. We zijn ook trots op onze eigen opleiding. Momenteel hebben we meer dan dertig leerlingen. We doceren ook op basisscholen.”

De saamhorigheid bij de leden van Oefening en Uitspanning, dat een A-, een B- en een C-orkest telt, is groot, zegt Stassen. “Door de sfeer, de gezelligheid en het muzikale zijn we een hechte groep.” Over de toekomst zijn Stassen en Schouten optimistisch. “Gezien de hoeveelheid jeugd bij ons.”

Financiën een zorg

Natuurlijk is er ook nog een zorg. “Dat is meer op het gebied van financiën. We zijn natuurlijk de bijdragen van het ophalen van oud-papier kwijtgeraakt. Het opleiden kost veel geld. We zijn blij met de sponsors, maar extra sponsorinkomsten zouden ons helpen.” Een andere wens is een ‘concertzaal’. “Er mag best op dat vlak iets meer voor cultuur en kunst worden gedaan in onze gemeente.”

Aankomende wedstrijden

Oefening en Uitspanning doet op 8 juni mee aan de Dutch Open Brass Band Championships in Groningen en 24/25 oktober neemt het muziekgezelschap ook deel aan het Nationale Brassband Kampioenschap in Utrecht.

Tickets voor Cinema Brass zijn te bestellen via www.ticketkantoor.nl/shop/cinemabrass.