Scholieren verkennen het werkveld: Sebastiaan bij de politie en Luca als sportcommentator

zo 3 mrt 2024, 13:29

SLEEUWIJK • Je zult maar 15 jaar zijn en moeten beslissen over je toekomst. Voor mavo-leerlingen is dat heel gewoon. Dan is het wel fijn als je vast een beetje van de wereld hebt gezien. Het Altena College in Sleeuwijk heeft daarom iets nieuws: de stage voor mavo 3. Geen snuffelstage, maar drie dagen lang echt meewerken. Sebastiaan Biemans en Luca Hötzel (beiden 14 jaar) kwamen enthousiast terug.

Logisch wel, want wie krijgt er nu de kans om drie dagen achter de schermen te kijken bij de politie? “Ik heb heel veel gezien en gedaan”, vertelt Sebastiaan.

“Ik ben meegegaan met het vervoer van een ME-busje, bij een training van de aanhoudingseenheid geweest, heb op het politiebureau gekeken en ben naar de politieacademie in Eindhoven geweest. Daar heb ik meegedaan met een oefening met VR-brillen.”

Politieacademie

Sebastiaan was niet alleen verbaasd over de enorme hoeveelheid werk die er achter de schermen wordt verricht – ‘het magazijn was enorm’ - maar vond het ook heel interessant om met jongeren te praten die op de politieacademie zitten. “Zij vertelden dat het echt een leuke opleiding is, maar dat je het niet moet onderschatten. En dat je beter iets ouder kunt zijn voordat je begint.”

“Ik wil sowieso eerst de havo doen, dat kan ook gewoon op het Altena College”, aldus Sebastiaan.

Sportcommentator

Luca ging in dezelfde week proeven aan het vak van sportcommentator. “Ik heb teksten geschreven die ook echt op internet zijn geplaatst, ben naar een wedstrijd van RKC geweest met een sportcommentator en heb teksten voor de radio gemaakt”, vertelt hij.

“Het was leuk en niet zo moeilijk. Ik kreeg hulp van iemand die zelf al twee boeken heeft geschreven.” De amateurvoetballer van VV Sleeuwijk weet nu helemaal zeker dat hij sportcommentator wil worden.

Leuker dan school?

De stages vonden plaats in de mavo Plusweek van het Altena College. “Het was erg leuk om echt even wat meer tijd bij een organisatie door te brengen”, zegt Sebastiaan over zijn driedaagse politie-avontuur. Of het leuker was dan school? Luca: “Het was fijner, omdat je maar op één ding hoeft te focussen en de hele dag kunt doen wat je leuk vindt.”

Kennis maken met praktijk

Danny van Dijk, docent Nederlands, begeleidde de leerlingen. “Tegenwoordig wordt de praktische component in het onderwijs steeds belangrijker, en zeker op de mavo waar de leerlingen al vroeg voor een belangrijke keuze staan.”

“Daarnaast is in het werkveld ook veel behoefte aan echte doeners, bijvoorbeeld in de bouw. Daarom willen we leerlingen ook al vroeg met de praktijk kennis laten maken. Het was leuk om te zien dat ze echt heel verschillende stages hebben gekozen: van hondentrimsalon tot adviesbureau, van slagerij tot zorgorganisatie, kinderopvang, basisschool en makelaardij. Ze kwamen allemaal met mooie verhalen terug.”