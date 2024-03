53 bedrijven presenteren zich in Giessen en dat is nodig: ‘Leerlingen kunnen geen tien bedrijven uit Altena noemen’

ALTENA • Het moet de grootste banenmarkt in Altena worden: de tweede editie van Werkend Altena. Dit evenement is gepland op woensdag 6 maart in het sportcomplex De Jager in Giessen. Het doel van de dag is om scholieren, werkzoekenden en bedrijven uit Altena met elkaar in contact te brengen.

De drie O’s die betrokken zijn bij dit evenement - ondernemers, onderwijs en overheid - zijn het met elkaar eens. Er is nog te weinig bekend bij scholieren en werkzoekenden over de bedrijven die gevestigd zijn in de gemeente Altena en de banen die zij aanbieden. Werkend Altena moet hier verandering in brengen.

De lancering van het evenement vond vorig jaar plaats op Fort Altena. Deze eerste editie was zeer succesvol en daarom pakken de initiatiefnemers - de gemeente Altena, Ondernemershuis Altena en Werktalent Altena - dit jaar nog groter uit.

53 bedrijven presenteren zich

“53 bedrijven hebben zich dit jaar aangemeld”, zegt Debbie van den Oever, van Ondernemershuis Altena. Daarmee zijn alle plaatsen voor bedrijven om zich te presenteren vol.

Mariëlle Vogelzang, die namens deelnemer Oerlemans Plastics spreekt, begrijpt waarom er veel animo is. “Het is belangrijk om daar aanwezig te zijn en te laten zien wat je als bedrijf te bieden hebt. Bedrijven willen graag interactie aangaan met scholieren en werkzoekenden en hun naamsbekendheid vergroten. De vorige editie leverde voor meerdere bedrijven ingevulde vacatures op, maar het gaat ook om de lange termijn en toekomstige vacatures. Daar kan naamsbekendheid bij helpen.”

“Het is mooi dat er succesverhalen zijn”, voegt Van den Oever toe. “Ik ken ook veel bedrijven die stagiaires hebben gekregen door het evenement. Leerlingen kunnen dit jaar ook hun visitekaartje achterlaten, zodat bedrijven hen kunnen uitnodigen voor een rondleiding of stageplaats.”

Als ik aan een leerling vraag om tien bedrijven uit Altena te noemen, denk ik dat ze het niet kunnen

Weinig bekendheid over bedrijven

Dat scholieren nog niet helemaal op de hoogte zijn van de banen in Altena merkt ook Willem Jan van Klinken, docent aan het Altena College. “Als ik aan een leerling vraag om tien bedrijven uit Altena te noemen, denk ik dat ze het niet kunnen. De situatie verbetert doordat meer scholen in Altena hun leerlingen stages laten lopen, ook in havo en atheneum.”

Van Klinken denkt dat het belangrijk is dat leerlingen zien wat er in Altena gebeurt. “Ze krijgen een idee van wat ze kunnen doen met hun huidige opleiding. Anderzijds is het ook goed voor bedrijven om te zien welke potentiële toekomstige werknemers er rondlopen.”

Werken buiten Altena

Wethouder Wendy van Ooijen merkt op dat veel inwoners van Altena buiten de gemeente werken en dat ziet ze graag anders. “We hebben geen hbo of universiteit hier, waardoor jongeren voor deze opleidingen Altena verlaten. Vaak zien we dat ze niet terugkomen, maar een baan vinden in de buurt van hun school. Voor de gemeente is het heel belangrijk dat dit evenement wordt georganiseerd. Ik spreek namelijk met veel bedrijven uit diverse sectoren, die allemaal hard op zoek zijn naar personeel, ook net afgestudeerden.”

Win-winsituatie

Er kan een win-winsituatie ontstaan voor zowel bedrijven als werkzoekenden uit Altena. Bedrijven in Altena die moeite hebben met het vinden van personeel kunnen de inwoners van deze gemeente goed gebruiken. Tegelijkertijd hoeven werknemers minder ver te reizen voor hun werk.

Van den Oever merkt vanuit haar functie bij Werktalent Altena op dat dit steeds meer mensen aanspreekt. “We zien dat er meer gezocht wordt naar de juiste balans tussen privé en werk.” Kennis over lokale banen kan hierbij helpen.

Vorig jaar was het evenement eerder consumerend, dit jaar is het interactiever

Thema-pleinen

Een bezoek aan Werkend Altena zal hier zeker aan bijdragen, is de verwachting. Dit jaar zijn er nog meer bedrijven uit verschillende sectoren aanwezig. “We creëren zes pleinen met verschillende thema’s: dienstverlening en sport, zorg en groen, horeca en food, economie en ondernemen, techniek en industrie”, zegt Van den Oever. “Hierdoor kunnen scholieren en werkzoekenden heel gericht kennismaken met de bedrijven waar hun interesses liggen.”

“Vorig jaar was het evenement eerder consumerend, dit jaar is het interactiever”, vertelt Van Klinken. Elk bedrijf moet een activiteit organiseren om hun werk te tonen.

“Oerlemans Plastics zal bijvoorbeeld een productietour geven”, zegt Vogelzang. “We laten zien hoe we van een grondstof tot ons eindproduct komen, gekoppeld aan een quiz.” Gemeente Altena, ook met een stand aanwezig, gaat ook op een interactieve manier het gesprek aan met de bezoekers.

Tijden

Werkend Altena in sportcomplex De Jager in Giessen duurt van 09.00 tot 21.00 uur. Van 09.00 tot 16.00 uur zullen er ook scholieren aanwezig zijn.

Leerlingen van het Altena College, Curio Prinsentuin, Schans en Willem van Oranje College brengen deze dag namelijk om de beurt een bezoek aan de banenmarkt. Aanmelden als bezoeker is niet nodig en iedereen is welkom.