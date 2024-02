Rivas ledenorganisatie stopt vanwege teruglopend aantal leden en stijgende kosten

REGIO • Rivas heeft besloten om op 31 december 2024 te stoppen met Rivas ledenorganisatie. De ruim 22.000 leden hebben onlangs een brief ontvangen waarin hen dit nieuws wordt verteld. In de brief vertelt Rivas de leden wat dit voor hen betekent en waarom deze beslissing is genomen.

Tot 31 december 2024 verandert er niets. Leden kunnen tot en met deze datum gebruikmaken van de voordelen die Rivas ledenorganisatie biedt. Vanaf 1 januari 2025 stopt Rivas met het organiseren van gezondheidschecks, trainingen, workshops en lezingen. Tegelijk stoppen ook de kortingen die leden van hun partners ontvangen.

Waarom stopt Rivas ledenorganisatie?

Rivas stopt met Rivas ledenorganisatie, omdat de ledenorganisatie niet langer kostendekkend is. Rivas ziet dat het aantal leden elk jaar flink daalt en ontvangt hierdoor minder inkomsten uit lidmaatschappen terwijl de kosten stijgen. Nu de financiële resultaten flink onder druk staan, betekent dit dat Rivas moet stoppen met de ledenorganisatie.

De zorgmedewerkers die nu gezondheidschecks, trainingen, workshops en lezingen geven, zijn hard nodig om zorg te geven aan de cliënten van Rivas. Door hiermee te stoppen, kunnen zij meer uren zorg geven.

De zorg verandert niet

Het stoppen van Rivas ledenorganisatie heeft geen gevolgen voor de zorg die Rivas geeft. Iedereen in Nederland die zorg nodig heeft, heeft recht op zorg uit het basispakket van de zorgverzekering. Iemand hoeft hiervoor geen lid te zijn van een ledenorganisatie.

Het lidmaatschap stopt automatisch

Alle lidmaatschappen stoppen automatisch op 31 december 2024. Leden kunnen tot die tijd gebruikmaken van de voordelen van Rivas ledenorganisatie. Informatie hierover is te vinden op www.rivas-ledenorganisatie.nl, in de digitale nieuwsbrieven en in Rivas ledenmagazine.

Meer informatie

Mensen die vragen hebben over het stoppen van Rivas ledenorganisatie kunnen hun vraag mailen naar ledenorganisatie@rivas.nl.