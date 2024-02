AltenaLokaal slaat alarm over afsluiting A27 tijdens paasweekend: ‘Onverantwoord’

do 29 feb 2024, 11:47

ALTENA • AltenaLokaal heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders vanwege de twee weekendafsluitingen van de A27 in maart. De partij verwacht zeer veel overlast en vertraging voor inwoners, ondernemers en bezoekers in Altena, vooral tijdens het paasweekend.

Van vrijdag 15 maart 21.00 uur tot maandag 18 maart 05.00 uur is de A27 richting Breda afgesloten tussen knooppunt Gorinchem en Knooppunt Hooipolder. Twee weken later, tijdens het weekend van 29 maart tot 1 april, is de A27 richting Utrecht dicht tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Gorinchem.

Dit laatste weekend valt samen met het paasweekend, wat volgens AltenaLokaal extra ongemakken met zich meebrengt. Philip den Haan benadrukt, namens zijn partij, in de brief aan het college: ‘Los van deze ongemakken mogen we ook de economische schade voor onze regio niet onderschatten.’

Onverantwoord

Den Haan wijst erop dat ook de twee uitvalswegen die met de snelweg verbonden zijn deels worden afgesloten, namelijk de Merwedebrug en de Keizersveerse brug. Hij schrijft: ‘Het is sowieso, maar vooral in geval van calamiteiten, onverantwoord om deze belangrijke ontsluitingspunten van ons eiland tegelijkertijd zo zwaar te blokkeren.’

Mogelijkheden voor concrete acties beperkt

‘Tijdens de raadsvergadering van 12 december zijn in het vragenkwartier vragen gesteld aan het college over de planning van onderhoudswerkzaamheden aan de A27’, vervolgt Den Haan.

‘Ook is toen gevraagd hoe het college in de toekomst de communicatie-inspanningen hierop gaat verbeteren. In de reactie is door wethouder Tanis aangegeven dat de mogelijkheden voor het college beperkt zijn om concrete acties te ondernemen, afgezien van vroegtijdige, heldere en duidelijke communicatie. Ook zou intern gekeken worden welke mogelijkheden er zijn om het verkeer op een goede manier door de gemeente te leiden.’

Ondoordringbare vesting

Den Haan constateert dat Rijkswaterstaat in hun planning rondom werkzaamheden aan de A27 geen rekening houdt met inwoners, ondernemers en bezoekers in Altena. ‘Wetende dat Rijkswaterstaat een ondoordringbare vesting is, willen wij als AltenaLokaal, net als andere politieke partijen in Altena, de aandacht blijven vestigen op Rijkswaterstaat via ons college.’

AltenaLokaal wil weten wanneer het college op de hoogte is gesteld van de afsluitingen in beide weekenden en waarom Rijkswaterstaat heeft gekozen voor deze weekenden, met name het paasweekend. Ook zou de partij graag zien dat de gemeente in ieder geval probeert om de afsluiting tijdens het paasweekend te voorkomen.