Snelweg A27 sluit twee weekenden in maart: dit zijn de gevolgen voor jouw reis

di 27 feb 2024, 13:52

ALTENA • In maart is de A27 tussen knooppunt Gorinchem en Knooppunt Hooipolder twee weekenden dicht, steeds in één richting. Aanleiding hiervoor is grootschalig onderhoud dat aannemerscombinatie ALSÉÉN aan de snelweg uitvoert.

Van vrijdag 15 maart 21.00 uur tot maandag 18 maart 05.00 uur is de A27 richting Breda dicht tussen knooppunt Gorinchem en Knooppunt Hooipolder.

Het verkeer richting Breda wordt vanaf knooppunt Gorinchem omgeleid via de A15, A2 en A59 of via de A15, N3 en A16. Lokaal verkeer in de gemeente Altena wordt omgeleid via de N322/N283 en N267 naar de A59. Gele borden langs de weg geven de omleidingsroutes aan. Houd rekening met een extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten.

Extra hinder

Vanwege de veiligheid voor tegenoverliggend verkeer sluit Rijkswaterstaat tijdens dit weekend verschillende periodes ook de linker rijstrook van de A27 richting Utrecht af. Dit kan extra hinder opleveren voor weggebruikers. Deze afsluiting wordt aangegeven met rode kruizen boven de weg.



• Omleidingskaart tijdens werkzaamheden A27 van vrijdag 15 maart tot maandag 18 maart. - Rijkswaterstaat

Tweede weekendafsluiting

Van vrijdag 29 maart 21.00 uur tot maandag 1 april 05.00 uur is de A27 richting Utrecht dicht tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Gorinchem.

Het verkeer richting Utrecht wordt vanaf knooppunt Hooipolder omgeleid via de A59 en de A2 of via de A59, A16, N3 en A15. Lokaal verkeer in de gemeente Altena wordt omgeleid via de N322 naar de A2. Gele borden langs de weg geven de omleidingsroutes aan. Houd rekening met een extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten.

Dit weekend wordt vanwege de veiligheid voor tegenoverliggend verkeer de linker rijstrook van de A27 richting Breda verschillende periodes afgesloten. Deze afsluiting wordt eveneens aangegeven met rode kruizen boven de weg.



• Omleidingskaart tijdens werkzaamheden A27 van vrijdag 29 maart tot maandag 1 april. - Rijkswaterstaat

Wegverbetering A27

De onderhoudswerkzaamheden zijn onderdeel van de verbetering van de A27 tussen Houten en Hooipolder. Tussen 2024 en 2031 verbetert Rijkswaterstaat de A27 Houten - Hooipolder met extra rijstroken en spitsstroken, de bouw van drie nieuwe bruggen en de renovatie en uitbreiding van één brug.

Tijdens de weekendafsluiting asfalteert Rijkswaterstaat delen van de snelweg opnieuw, brengen ze nieuwe detectielussen aan en wordt de belijning op de weg verbeterd. Daarnaast vindt er klein onderhoud plaats.