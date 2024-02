SGP uit ongenoegen over Gorinchems hardloopevenement op zondag dat Altena aandoet

ALTENA • SGP Altena is in de pen geklommen vanwege de Inofec Vestingloop Gorinchem. Het parcours van de halve marathon loopt onder andere over de stadswallen en het buitengebied van Gorinchem; hiermee wordt het grondgebied van Altena bedoeld. Dat is geen probleem voor de SGP-fractie, maar wel de dag waarop het georganiseerd wordt, namelijk zondag 3 maart.

‘De fractie van de SGP Altena kan zich vinden in het organiseren van een dergelijk initiatief, waarin mensen worden gestimuleerd om te bewegen,’ zo schrijft Theo Meijboom, fractievoorzitter van SGP Altena, in een brief aan het college.

‘Waar wij echter grote moeite mee hebben is dat hiermee de zondag is gemoeid. Daar waar verenigingen uit Altena doorgaans rekening houden met de zondag als rustdag en dan derhalve geen grootschalige evenementen organiseren, verleent u als college kennelijk medewerking aan een Gorinchemse vereniging om dat wel te doen.’

Heeft Altena een vergunning verleend?

Meijboom benadrukt dat hij met opzet ‘kennelijk’ gebruikt, omdat de SGP niet zeker weet of de gemeente Altena daadwerkelijk een vergunning heeft verleend voor het evenement. De partij wil daarom opheldering van het college over de situatie. Ook vraagt de SGP zich af of op zondag 3 maart gemeentepersoneel van Altena - denk aan boa’s - wordt ingezet.

Volgens de SGP is het lastig voor verenigingen in Altena die de zondagsrust in de dorpen willen respecteren om aan hun leden uit te leggen waarom zij geen evenementen op zondag organiseren, terwijl er mogelijk wel een vergunning is verleend voor een evenement van een vereniging uit Gorinchem.

Maatregelen?

Mocht blijken dat de gemeente Altena geen vergunning heeft verleend voor dit evenement, dan wil de SGP-fractie graag weten waarom niet, en welke maatregelen er worden genomen om te voorkomen dat het evenement op grondgebied van Altena plaatsvindt.

Verkeershinder

Met de Inofec Vestingloop Gorinchem wordt overigens ook hinder voor het verkeer verwacht. Zo worden Oudendijk, de Roef en het fietspad over de Merwedebrug voor een bepaalde tijd geheel afgesloten en zal er op overige weggedeelten sprake zijn van hinder voor het verkeer.