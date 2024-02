Kringloopwinkel Werkendam vindt nieuwe locatie: (her)opening in april

di 27 feb 2024, 11:11

Nieuws 243 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

WERKENDAM • Na een lange zoektocht heeft Kringloopwinkel Werkendam een nieuwe locatie gevonden. De winkel aan het Plein moest plaats maken voor de bouw van appartementen en sloot de deuren op 3 februari. Op Biesboschhaven Zuid 25a kwam begin februari een geschikte ruimte beschikbaar. Dat sloot naadloos op elkaar aan.

Met de hulp van zo’n veertig vrijwilligers is de lege hal in slechts enkele weken tijd omgetoverd tot een volwaardige winkel. Alle inventaris van de oude locatie aan het Plein is op passende wijze hergebruikt in het nieuwe pand, zoals het hoort bij een kringloopwinkel.

Schone lei

Omdat de voorraad goederen uit de oude winkel bijna uitgeput was en het resterende materiaal is overgedragen aan gerelateerde organisaties, begint Kringloopwinkel Werkendam nu met een schone lei. Dat betekent dat de winkel weer spullen kan innemen ter voorbereiding op de officiële (her)opening. Voor meubels geldt dat deze vooraf op foto moeten worden getoond. Gelegenheid hiervoor is er op zaterdag 9, 16 en 23 maart van 10.00 tot 12.30 uur aan Biesboschhaven-Zuid.

Voorzien in een behoefte

“Wij zijn dankbaar en blij dat deze locatie op het voor ons juiste moment beschikbaar kwam”, vertelt voorzitter Sander Molenaar. “Wij kunnen met slechts een kleine onderbreking doorgaan met het ondersteunen van ons doel: het werk van de Zending Gereformeerde Gemeenten. Gezien de verkopen aan het Plein, voorzien wij in een duidelijke behoefte in deze onzekere tijden. Wij hopen dat men snel de weg weer naar onze mooie en gezellige winkel weet te vinden.”

(Her)opening

De officiële (her)opening vindt plaats op zaterdag 6 april om 10.00 uur.