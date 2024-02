Dartbanen en sjoelbakken blijken geliefd tijdens spelletjesmiddag in BuBeClu

ma 26 feb 2024, 16:08

WIJK EN AALBURG • In BuBeClu aan de Nijverheidstraat 2 in Wijk en Aalburg organiseerde Carlo van der Heijden op zaterdag 24 februari een gezellige spelletjesmiddag. Iedereen was welkom.

Het is altijd spannend om iets voor de eerste keer te organiseren, maar het was een succes. Jong en oud kwamen erop af. Om exact 14.00 uur waren er al meer dan twintig mensen aanwezig en gedurende de middag bleven er steeds meer bezoekers komen. Moeders met kinderen, buurtbewoners en mensen van wat verder weg: iedereen werd ontvangen met een gratis kopje koffie of thee en de toegang was ook gratis.

Mensen en kinderen die elkaar tot dan toe niet kenden, speelden samen dammen, schaken, sjoelen of een ander spel. De dartbanen waren vooral geliefd bij de jongeren, maar ook de sjoelbakken waren constant bezet door zowel ouderen als jongeren. Tijdens de middag namen de bestellingen voor de bar en de keuken toe, want van spelletjes spelen krijg je nu eenmaal trek en dorst.

Geslaagde middag

BuBeClu kijkt terug op een mooie, gezellige en geslaagde middag, waarin ook nieuwe contacten werden gelegd of oude werden vernieuwd. Bezoekers, vooral ouders, vroegen of dit vaker georganiseerd kon worden. Dit smaakt in ieder geval naar meer, aldus Carlo van der Heijden van BuBeClu.