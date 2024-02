• Archieffoto van Aelse Dag in 2023.

Aelse Dag keert weer terug met terras bij Romboutstoren, warenmarkt en kofferbakverkoop

24 minuten geleden

ANDEL • De Aelse Dag wordt dit jaar op zaterdag 18 mei gehouden. Er is een een scala aan activiteiten voor jong en oud, met onder meer het gezellige terras bij de Romboutstoren, de jaarlijks terugkerende warenmarkt, rommelmarkt en kofferbakverkoop.

Met de lente in aantocht staat de traditionele ‘grote voorjaarschoonmaak’ op het programma. Huishoudens maken zich klaar om ramen en deuren wijd open te zetten, zolders op te ruimen en kasten binnenstebuiten te keren.

Het overtollige winterstof wordt weggepoetst en oude spullen maken plaats voor nieuwe. Voor degenen die hun ‘afdankertjes’ een nieuwe eigenaar willen geven, biedt de rommelmarkt of kofferbakverkoop een uitgelezen kans.

Inschrijven voor rommelmarkt of kofferbakverkoop

Iedereen die zijn of haar spulletjes een tweede leven wil geven, kan hieraan deelnemen. Een grondplaats van 4 meter om de te verkopen items uit te stallen, is beschikbaar voor slechts 7,50 euro. Inschrijving en meer informatie zijn te vinden op www.aelsedag.nl.

Warenmarkt

Voor wie liever een kraam huurt op de warenmarkt, biedt de Aelse Dag ook die mogelijkheid. Het juiste, volledig ingevulde inschrijfformulier kan worden verzonden naar Marktmeester, Burg. Scholtenlaan 2a in Andel, of per e-mail naar marktmeester@aelsedag.nl.

Details en updates

Voor alle details en updates over de Aelse Dag, bezoek de website www.aelsedag.nl of volg het evenement op Facebook via Aelsedag Andel.