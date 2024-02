Opnames film Ruud de Haas van start: ‘Mensen hebben geleerd om maskers te dragen’

36 minuten geleden

Nieuws 97 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

WIJK EN AALBURG • De opnames van ‘De Verborgen Eenzaamheid De Film’ zijn van start. De documentairefilm is een project van De Haas Media Producties. De film is deels gebaseerd op het leven van filmmaker en regisseur Ruud de Haas uit Wijk en Aalburg en kaart onderwerpen aan die volgens hem gezien en gehoord moeten worden.

Het overkoepelende thema is eenzaamheid, en er komen verschillende onderwerpen aan bod die hierop aansluiten. Waaronder suïcidale gedachten, eetstoornissen, emotionele verwaarlozing, mishandeling, verslavingen, pesten en rouwverwerking.

Dans, muziek en vuuract

De thema’s zullen op een creatieve wijze worden aangekaart. Dit zal onder anderen gebeuren door middel van dans en muziek, maar ook door fotografisch beeldmateriaal en zelfs een vuuract.

De Haas wil op deze manier laten zien dat creativiteit een belangrijke rol speelt in het helingsproces. In de documentaire zullen ook therapeuten en lotgenoten aan het woord komen. Hierdoor wordt de film een persoonlijke ervaring voor de kijker.

‘Mensen hebben geleerd om maskers te dragen’

Regisseur en filmmaker De Haas heeft zelf te maken gehad met de zeven thema’s waaraan aandacht wordt besteed. Met de film wil hij een stukje bewustzijn creëren rondom eenzaamheid, omdat dit veel voorkomt in onze samenleving maar meestal verborgen blijft.

“Mensen hebben geleerd om maskers te dragen”, vertelt De Haas. Dit zou ertoe leiden dat ze door de buitenwereld niet gezien of gehoord worden. Hij vindt het tijd dat de maskers afgaan en het taboe dat er heerst op eenzaamheid verbroken wordt.

Dekken van kosten

Ruim dertig mensen werken belangeloos mee aan de film. Om de kosten van onder anderen filmlocaties, kostuums en apparatuur te dekken is er een doneeractie gestart. Hiermee hoopt De Haas Media Producties tweeduizend euro in te zamelen. Doneren kan nog steeds via de steunactiepagina van ‘De Verborgen Eenzaamheid De Film’.

Figuranten

De komende tijd staan er verschillende draaidagen op de planning. Op dinsdagavond 27 februari wordt er gefilmd op het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg. Het onderwerp eetstoornissen zal dan een grote rol spelen. Op maandag 18 maart zijn er opnames in Zaltbommel en op dinsdagavond 19 maart dient de Tramkade in ’s-Hertogenbosch als filmset.

Deze opnames zullen in het teken staan van suïcidale gedachten en verslavingen. Voor de opnames wordt er nog gezocht naar figuranten. Meer informatie hierover is te vinden op www.dehaasmediaproducties.nl. Aanmelden kan via dvedefilm@dehaasmediaproducties.nl.

Event rondom diagnose kanker

Op 21 december organiseert De Haas Media Producties, in samenwerking met The Nightbirde Foundation, een event rondom de diagnose kanker. Op deze avond zal de film voor het eerst getoond worden.

Daarna komt de film in een afgeschermde omgeving beschikbaar voor therapeuten en hun cliënten. Later zal de film ook in kleine stukjes worden opgedeeld, zodat deze bijvoorbeeld te gebruiken is om voorlichting te geven op scholen.

Yanouk Klop