De HartenBus bestaat een jaar en is van grote waarde: ‘Dankzij de bus kan ik hier komen’

vr 23 feb 2024, 17:01

GIESSEN • “Dankzij de bus kan ik hier komen”, zegt Ginus Groeneveld (64) met een glimlach. Het is een uitspraak die aantoont hoe belangrijk de HartenBus is voor veel mensen. Deze bijzondere busdienst van de HartenBrigade in Giessen vierde afgelopen week zijn eerste verjaardag.

Nicolette van Andel en Anne van Breugel, die voor Surplus Welzijn werken en samen de HartenBrigade leiden, wilden met de aanschaf van de HartenBus meer mensen de kans geven om de HartenJager in Giessen te bezoeken. Een jaar later blijkt dit een succes: elke maand maken ongeveer 55 gasten gebruik van de bus.

Vrijwilligers sinds het eerste uur

Bert en Bets van Veluw zijn sinds het begin vrijwilligers op de HartenBus. Ze rijden meerdere keren per week door Altena om de gasten van de HartenBrigade thuis op te halen.

“Mijn man houdt van rijden”, zegt Bets. “Toen hij hoorde dat er vrijwilligers voor de bus nodig waren, meldde hij ons beiden aan.” Ze maken nu deel uit van een team van negen vrijwilligers die de gasten van de HartenBrigade ophalen en thuisbrengen.

Wanneer Bert en Bets de bus besturen, zijn ze vaak rond 10.00 uur in de HartenJager te vinden. Na een kopje koffie gaan ze op pad om de gasten voor die dag op te halen. “Sommige dagen maken we twee rondes, bijvoorbeeld omdat sommige mensen korter aanwezig willen zijn.” De sfeer in de bus is altijd goed. “Het is altijd gezellig en het contact met de mensen is prettig.”

‘Bus is van grote waarde’

Bert en Bets merken hoe belangrijk de HartenBus voor de gasten is. “De bus is van grote waarde. De mensen die we ophalen en thuisbrengen zijn blij dat ze dankzij de bus naar de HartenBrigade kunnen komen. Het grootste compliment voor ons is als ze zeggen dat ze de bus niet uit willen. Soms vragen ze of we via een bepaalde route willen rijden. Een route die ze kennen, maar waar ze al lang niet meer zijn geweest. We genieten ervan hoe blij ze daarvan worden.”

‘Ik stap als laatste uit’

Eén van de gasten die geniet van de ritjes met de HartenBus is Ginus Groeneveld (64) uit Dussen. “Ik stap altijd als eerste in en als laatste weer uit, zo leuk vind ik het om mee te rijden.” Ginus komt sinds het begin van de busdienst naar de HartenBrigade. “Toen ik hier de eerste keer met de bus kwam, kende ik niemand. We gingen jeu de boules spelen en zo leerde ik de anderen kennen. Sindsdien ben ik niet meer weggegaan. Ik kom nu twee keer per week.”

Ginus bezoekt graag de HartenBrigade vanwege de eenzaamheid thuis. “Hier heb ik meer mensen leren kennen en ook vrienden gemaakt.”

Eén van die vrienden is Kees. “Met hem kan ik leuk over muziek praten.” Ginus merkt op dat hij zonder de HartenBus niet naar de HartenJager had kunnen komen. “Het is heel bijzonder dat de bus er is dankzij alle gulle gevers. Dat is echt liefde.”

Steun van ondernemers

Nicolette knikt instemmend. “Het is ook heel fijn dat we nog niets voor de bus hoeven te betalen. Autobedrijf Uitwaard onderhoudt de bus kosteloos en andere ondernemers betalen de tankbeurten.”

In de hal van de HartenJager is een klein winkeltje waarvan de opbrengsten bestemd zijn voor de bus. De HartenBrigade kan echter altijd meer sponsoren gebruiken.

Doel voor dit jaar

Nu de HartenBus een jaar succesvol draait, heeft Nicolette een nieuw doel gesteld. “Ik zou het fantastisch vinden als het aantal mensen dat van de bus gebruik maakt in het komende jaar verdubbelt.”

Nieuwe website

Om de ‘verjaardag’ van de bus te vieren was er afgelopen week een feestweek. Deze werd extra opgeluisterd met de lancering van een nieuwe website: www.eenbusmeteenhart.nl. Op deze website zijn onder meer alle activiteiten van de HartenBrigade te vinden.