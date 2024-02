Buitensportclubs weten waar ze aan toe zijn: Altena gaat sportvelden aanpakken

8 minuten geleden

Nieuws 56 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ALTENA • Na het ontstaan van de gemeente Altena, nu ruim vijf jaar geleden, werd het tijd voor een serieus Meerjaren Investeringsplan (MIP) voor buitensportaccommodaties. Dit plan is eind november 2023 afgerond en aangeboden aan de gemeenteraad. De vijftien buitensportclubs, waarvan dertien voetbalclubs en twee korfbalclubs, weten waar zij de komende twintig jaar aan toe zijn.

De politiek schrok in de zomer van 2023 keihard wakker toen het hoofdveld van het Werkendamse Kozakken Boys op een vrijdagmiddag, eind augustus, werd afgekeurd. Het eerste elftal moest een dag later voor de eerste competitiewedstrijd van de seizoensouverture in eigen huis uitwijken naar een bijveld.

Een dag eerder werd het kunstgras op het hoofdveld door de Kiwa afgekeurd. De door de KNVB ingehuurde keuringsinstantie noemde het speelveld op De Zwaaier onbespeelbaar voor alle niveaus. Gevaarlijk zelfs, omdat naden tussen de rollen loslieten.

Gemeente verantwoordelijk

De verantwoordelijkheid voor de bespeelbaarheid van wedstrijd- en trainingsvelden ligt bij de gemeente. ‘De vervanging van het hoofdveld van Kozakken Boys, die eerder stond gepland voor 2024, halen we een jaar naar voren’, liet het college van burgemeester en wethouders destijds weten. Er werd 450.000 euro voor uitgetrokken. Zes weken later kon tegen FC Lisse op het nieuw aangelegde kunstgrasveld worden gespeeld.

Inhaalslag

De politiek gaf onlangs een ‘go’ aan het MIP voor buitensportaccommodaties. Altena is het toonbeeld van een vitale plattelandsgemeente met gezonde en gelukkige inwoners. Sporten en bewegen is belangrijk. Het is goed voor de gezondheid en het welzijn van de inwoners en bevordert het ‘mee blijven doen’, werd tijdens de laatste raadsbijeenkomst nog eens benadrukt.

De afgelopen vier jaar heeft geen planmatig onderhoud en renovatie plaatsgevonden. Op grond van het nu voorliggende MIP vindt een inhaalslag plaats.

Elke vijf jaar nieuwe MIP

Ten laste van de algemene reserves is besloten een onderhoudsvoorziening in te stellen voor een bedrag van 3.307.00 euro. Dit om de kwaliteit van sportvoorzieningen hoog te houden. Daarnaast is er voor keuringen en inspecties van de velden jaarlijks 25.000 euro gereserveerd. Vanaf nu zal elke vijf jaar een nieuw MIP worden opgesteld. Deze nieuwe versie zal dan weer aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Zestien kunstgrasvelden

In 2010 werd bij GDC voor het eerst in dit gebied een kunstgrasveld gelegd. Daarna volgden al snel Altena, vv Almkerk en het nieuwe sportpark van Achilles Veen. Inmiddels liggen er, inclusief bij de beide korfbalverenigingen ACKC (Almkerk) en SKV in Sleeuwijk, maar liefst zestien kunstgrasvelden in de gemeente. De beide Wijk en Aalburgse clubs Wilhelmina’26 en NOAD’32 voetballen buitendijks en beschikken over een hybrideveld.

Veld van Altena gaat lang mee

Bij de KNVB is bekend dat kunstgrasvelden na acht tot tien jaar aan het einde van hun cyclus zijn. Bijzonder is dat het veld van vv Altena pas na dertien jaar op lijkt. Voorzitter Cor Geelhoedt weet wel waarom. “Er is destijds bij ons voor het beste van het beste gekozen. Wij zijn er echt niet voorzichtig mee, want van ons mag de jeugd er overdag altijd op voetballen. Het veld is immers met gemeenschapsgeld neergelegd. Daarnaast hebben wij nog de oefen-/speelstroken achter het doel aan de zuidzijde. Ook daar wordt maximaal gebruik van gemaakt.”

In 2024 staat voor vv Altena ruim 317.00 euro gereserveerd voor onderhoud aan diverse velden. In 2025 gaat er nog eens zo’n 290.00 euro naar de club, die in de toekomst mogelijk ooit gaat fuseren met vv Almkerk.

Planning

Volgens de aangeleverde schema’s van het Bureau Kybys zijn dit jaar nog vv Almkerk, Achilles Veen, NOAD’32 en Dussense Boys toe aan (ver)nieuw(d)e velden. In 2024 wordt er daarom in totaal ruim 2 miljoen euro uitgegeven aan de aanpassing van buitensportvelden.

Wout Pluijmert