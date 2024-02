Interviewoproep: mocht jij in het huurhuis blijven wonen na het overlijden van je ouders?

vr 23 feb 2024, 15:17

ALTENA • Woon jij in Altena en ben je in de afgelopen vijf jaar wees geworden? En was je op het moment van het overlijden van je ouder(s) tussen de 16 en 27 jaar oud? Voor een artikel in deze krant komen we graag met je in contact.

Sinds 1 januari 2024 is er een nieuwe wet die regelt dat jongeren in het ouderlijk huis kunnen blijven wonen na het overlijden van hun ouder(s). De komst van de wet bleek nodig, omdat jongeren in sommige gevallen niet alleen hun ouder, maar ook hun huis verloren.

We komen graag in contact met jongeren die wel en niet in het huis van hun ouder(s) mochten blijven wonen na het overlijden. Ken jij of ben jij die jongere? Mail dan naar m.vandewerken@kmp.nl.