Erfgoedliefhebbers opgelet: Erfgoed Altena houdt netwerkbijeenkomst in Woudrichem

do 22 feb 2024, 11:48

WOUDRICHEM • Erfgoed Altena houdt op donderdag 29 februari haar jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor erfgoedliefhebbers en -organisaties in de gemeente Altena. De bijeenkomst staat in het teken van versterking van het erfgoednetwerk door meer samenwerking en de rol die Erfgoed Altena daarin kan vervullen.

Namens Erfgoed Altena worden alle erfgoedliefhebbers in de gemeente Altena uitgenodigd voor deze jaarlijkse netwerkbijeenkomst. Deze keer staat vooral de samenwerking tussen de erfgoedorganisaties en vrijwilligers centraal.

‘Hebben elkaar nodig’

Hoe kan er door (meer) samenwerking nog meer bereikt worden in de bescherming van (immaterieel) erfgoed in de gemeente Altena. Erfgoed Altena denkt door meer samenwerking meer te kunnen doen. ‘Maar daar hebben we elkaar voor nodig. We nodigen iedereen uit met liefde voor het erfgoed, dat mogen zowel organisaties zijn als monumentenliefhebbers en verzamelaars’, laat men weten.

Rol van Erfgoed Altena

In het eerste deel van de avond gaat het om versterking van het netwerk en de rol van Erfgoed Altena. Uiteraard is er volop gelegenheid om te netwerken en hoort men ook graag van alle erfgoedorganisaties in de regio waar ze mee bezig zijn en wat hun ideeën zijn om de samenwerking te intensiveren.

Erfgoed Altena wil vooral fungeren als platform voor alle organisaties in de regio, maar ook als gesprekspartner voor de gemeente Altena optreden.

Aanmelden

De bijeenkomst wordt gehouden op 29 februari bij theater ‘Gewoon Ploon’ op Hoogstraat 19 in Woudrichem. De inloop is vanaf 19.30 uur, de avond begint om 20.00 uur.

Voor de voorbereiding is het handig als van tevoren bekend is wie aanwezig is, dus aanmelden is fijn. Dit kan via info@erfgoedaltena.nl.