Bustransferium Andel nu echt in zicht: gemeenteraad neemt besluit over bestemmingsplan

3 minuten geleden

Nieuws 45 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ANDEL • Na jaren komt de oplossing voor de overlast door bussen bij Curio Prinsentuin in Andel echt dichterbij. Naast de school komt een zogeheten bustransferium, zodat de bussen niet meer in de wijk hoeven te parkeren en daar ook niet meer voor overlast en onveilige situaties zorgen. In maart vraagt het college de gemeenteraad om in te stemmen met het aangepaste bestemmingsplan.

Veel leerlingen van middelbare school Curio Prinsentuin in Andel maken gebruik van vervoer met bussen. Deze bussen parkeren in de ochtend en middag in de wijk en zorgen zo voor overlast en onveilige situaties. Door het bustransferium hoeven de bussen niet meer in de wijk te parkeren.

Ook parkeerplaats voor vrachtwagens

De gemeenteraad heeft in februari 2022 geld beschikbaar gesteld voor de aankoop van de grond en de aanleg van het transferium. Vervolgens is er gewerkt aan de uitwerking van het plan en het aanpassen van het bestemmingsplan. Het aangepaste bestemmingsplan voorziet ook in de mogelijkheid dat het terrein gebruikt voor het parkeren van vrachtwagens. In maart neemt de gemeenteraad een besluit over het aangepaste bestemmingsplan.

Tekst gaat verder onder foto



Schetsontwerp van het bustransferium in Andel - Buro SRO

Nog heel even geduld

“Jaren hebben we toegewerkt naar dit moment en eindelijk gaat het transferium er komen”, zegt wethouder Hans Tanis. “We moeten nog heel even geduld hebben voordat de bussen er ook echt kunnen parkeren, maar dat er verandering in de onveilige situatie komt is een feit. De veiligheid en leefbaarheid van de leerlingen, omwonenden en andere weggebruikers staat voorop.”

Veel aandacht

Ook wethouder Sheikkariem is blij dat het aangepaste bestemmingsplan voorgelegd kan worden aan de gemeenteraad. “Na grondig onderzoek en overleg met betrokken partijen kunnen we straks een mooi en multifunctioneel terrein aanleggen. Er is daarbij veel aandacht besteed aan de functie van water, bodem en milieu. Het is een duurzame oplossing met een stimulans voor de biodiversiteit.”

Planning

Voordat het bustransferium aangelegd kan worden, vinden er eerst werkzaamheden plaats om de grond gereed te maken. Deze werkzaamheden starten dit voorjaar. Hiervoor is inmiddels een omgevingsvergunning verleend. In 2025 wordt gestart met de aanleg van het bustransferium.