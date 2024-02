Ministerie Binnenlandse Zaken bezoekt gemeente Altena: gesprek over woningopgave

di 20 feb 2024, 14:17

ALTENA • Op het gebied van woningbouw zijn de ambities van Altena groot. In 2030 moeten er ten minste 3.000 woningen gerealiseerd zijn. Dit is geen eenvoudige opgave. Marja Appelman, directeur Woningbouw bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, bracht vrijdag een bezoek aan Altena, om inzicht te krijgen in de opgaven van een middelgrote plattelandsgemeente zoals Altena.

Wethouder Hans Tanis ging samen met Bazalt Wonen, Land van Altena en provincie Noord-Brabant in gesprek met het ministerie. Onderwerpen als leefbaarheid, bereikbaarheid, subsidiemogelijkheden en regelgeving kwamen aan de orde.

Ook bracht het gezelschap een bezoek aan woningbouwprojecten in Hank en Dussen. Voor het project in Hank ontving de gemeente eind vorig jaar subsidie uit de regeling Startbouwimpuls om het woningbouwproject over de laatste hobbel te helpen.

Andere problematiek

“We hadden al langer contact met de grootstedelijke gemeenten, maar de problematiek in kleine en middelgrote plattelandsgemeenten is echt anders”, zegt Marja Appelman. “Om inzicht te krijgen in de opgaven daar, ga ik de komende tijd met een aantal van die gemeenten in gesprek.”

“De gemeente Altena viel mij op doordat ze eigenlijk al heel goed bezig is. Een betrokken bestuur, betrokken partners, heel ambitieus en al voortvarend bezig met de Startbouwimpuls die vorig jaar verkregen is voor maar liefst vijf projecten. Ik begrijp ook de problematiek die daar speelt en ga zeker een aantal zaken meenemen naar de formatietafel.”

Behoorlijk wat uitdagingen

“Ik ben heel trots op wat we al bereikt hebben, maar als plattelandsgemeente met 21 verschillende kernen kennen we ook behoorlijk wat uitdagingen”, vertelt wethouder Hans Tanis. “Al die kernen hebben andere opgaven en we moeten bij het realiseren van woningbouw rekening houden met randvoorwaarden als water- en bodem sturend en bereikbaarheid.”

“Dat vereist ook voldoende uitvoeringscapaciteit bij de gemeente voor deze complexe opgaven. Het is heel positief dat we met de juiste partijen om de tafel hebben gezeten en met elkaar een constructief gesprek gevoerd hebben.”