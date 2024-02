Stichting Leergeld zoekt vrijwilligers in gemeente Altena

ma 19 feb 2024, 15:00

ALTENA • Stichting Leergeld zoekt in de gemeente Altena vrijwilligers die gezinnen willen bezoeken nadat ze een aanvraag hebben gedaan.

De vrijwilligers kijken samen met het gezin naar de mogelijkheden voor zwemles, het lidmaatschap van een sportclub of activiteit. Leergeld helpt ook met sportkleding, schoolspullen, een gezinslaptop, kledingpakketten en een fiets en telefoon voor kinderen die naar het middelbaar onderwijs gaan.

Het gaat om kinderen van 4 tot 18 jaar die anders vanwege de (aantoonbare) financiële situatie van het gezin niet met hun leeftijdgenootjes mee kunnen doen.

208 gezinnen

Leergeld Altena is onderdeel van de Stichting Leergeld West-Brabant Oost (www.leergeldwbo.nl). In Altena doen op dit moment 208 gezinnen een beroep op Leergeld.

Voordeel van het vrijwilligerswerk bij Leergeld is dat er geen vaste dagen of tijden zijn. Vrijwilligers kunnen zelf afspraken maken met de gezinnen en de gegevens thuis invoeren in het landelijk systeem.

Meer informatie

Meer informatie over dit nuttige werk geeft teamleider Belinda Pelders via info@leergeldaltena.nl of 06-42598942.

Ook hulp van Leergeld?

Om te bepalen of een gezin in aanmerking komt voor praktische ondersteuning van Stichting Leergeld, kan men op www.kindpakket.nl kijken en een aanvraag indienen. Na aanmelding volgt er een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek met een vrijwillige intermediair over de wensen en de persoonlijke financiële situatie.