Niet baggeren, maar beluchting moet waterkwaliteit Loevesteingracht in Woudrichem verbeteren

WOUDRICHEM • Niet baggeren, maar beluchting moet de waterkwaliteit van de Loevesteingracht in Woudrichem verbeteren. De gemeente Altena begint met een pilot van drie jaar om te onderzoeken of deze aanpak helpt.

In 2019 uitte de Hengelsportvereniging Groot Woudrichem bezorgdheid over de slechte waterkwaliteit van de Loevesteingracht. Metingen toonden aan dat het zuurstofgehalte in de zomer sterk daalde, wat leidde tot vissterfte. De gemeente overwoog dit probleem op te lossen door te baggeren, maar kiest nu voor een alternatief.

Baggeren is geen optie

Uit nader onderzoek blijkt, mede gelet op het gebruik van het water als hengelsportwater, dat baggeren geen duurzame oplossing is voor het waterkwaliteitsprobleem in de Loevesteingracht. Baggeren kan zelfs de waterkwaliteit verslechteren. Daarom zijn alternatieven onderzocht, waaronder het plaatsen van een fontein.

Advies: geen fontein

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed adviseerde echter om geen fontein te plaatsen, in verband met het beschermde stadsgezicht van Woudrichem. Het effect van een fontein op de waterkwaliteit is onzeker, en mogelijk zou dit een negatieve invloed kunnen hebben op de cultuurhistorische waarde van de Loevesteingracht.

Daarom wil Altena de waterkwaliteit nu verbeteren door beluchting toe te passen met behulp van zogenaamde ‘diffusers’. Elders in Nederland heeft deze techniek positieve effecten gehad op de waterkwaliteit. Bovendien zijn de kosten voor beluchting relatief laag in vergelijking met andere maatregelen.

Pilot van drie jaar

In de eerste helft van 2024 zal de pilot met beluchting in de Loevesteingracht van start gaan. Het betreft een pilot van drie jaar om te onderzoeken of de waterkwaliteit echt verbetert.

Op deze manier kan de gemeente ook kennis opdoen over deze techniek. Hierdoor kan beluchting in de toekomst misschien ook op andere locaties worden toegepast, bijvoorbeeld in het Rijswijkse wiel.