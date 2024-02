Kosten van jaarwisseling in Altena bekend: iets meer schade, maar minder incidenten

24 minuten geleden

Nieuws 141 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ALTENA • De gemeente Altena heeft de kosten van de schade tijdens de jaarwisseling berekend. Het totaal komt neer op 69.101 euro. Dit bedrag is ongeveer hetzelfde als vorig jaar, als we rekening houden met prijsstijgingen.

Er vonden tijdens de jaarwisseling autobranden plaats in Veen en Rijswijk. In beide dorpen zijn (sloop)auto’s in brand gestoken, waarbij de brandweer moest blussen. Doordat het weer goed was, leverden de autobranden geen gevaar op voor de omgeving.

Aantal incidenten afgenomen

Er waren tijdens de jaarwisseling minder incidenten dan in de vorige jaren. De hulpdiensten konden hun werk goed doen en de sfeer was over het algemeen goed. Daarom was het dit jaar niet nodig om de ME in te zetten.

Maar er waren nog steeds mensen die zich niet aan de regels hielden. Ze stichtten brand, vernielden dingen, staken zwaar (en soms illegaal) vuurwerk af en verstoorden de openbare orde.

Twee personen veroordeeld

Twee mensen die brand hebben gesticht op de kruising van de Witboomstraat en de van der Loostraat in Veen, zijn opgepakt en gestraft. De eerste persoon kreeg een taakstraf van 160 uur, of anders twee maanden gevangenisstraf. De tweede persoon kreeg een gevangenisstraf van acht maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Deze mensen mogen drie jaar lang, van 1 december tot 2 januari, niet in een bepaald deel van Veen komen. Als ze dit toch doen, krijgen ze twee weken gevangenisstraf. Ze moeten ook allebei meer dan 600 euro betalen aan de gemeente Altena.

Vernield straatmeubilair

Er is tijdens de jaarwisseling heel wat straatmeubilair vernield: 38 borden, negentien afvalbakken, vier bushokjes, twee lichtmasten en drie speeltoestellen. Het kost bijna 70.000 euro om deze dingen te vervangen of te repareren.

Daarbij zijn de kosten voor de hulpdiensten en hun materialen nog niet meegerekend. In 2022 was de schade aan straatmeubilair nog 133.965 euro en in 2023 was dit 66.963 euro.

‘Geleden schade nog steeds te hoog’

Burgemeester Egbert Lichtenberg is blij dat er voor het tweede jaar op rij minder problemen waren, ondanks de hoge kosten. “We willen een gezellige jaarwisseling waarbij de veiligheid van onze inwoners en hulpverleners voorop staat. We werken daarom nauw samen met de politie, justitie en de brandweer. De kosten zijn nog steeds te hoog, maar ik ben blij dat er weer minder incidenten waren. Niet alleen tijdens de jaarwisseling, maar ook in de periode ervoor.”

“Onze hulpverleners konden hierdoor de feestmaand grotendeels met hun familie doorbrengen. Tijdens de jaarwisseling konden ze hun werk veilig doen.”

In gesprek over initiatieven

De burgemeester merkt op dat er ook minder overlast was voor de inwoners van Altena. “Ik hoop dat we deze positieve trend kunnen voortzetten. Het is goed om te zien dat de vuurtonnen die mensen bij ons kunnen aanvragen nog steeds in trek zijn. We moedigen ook andere initiatieven aan waarbij we met elkaar op een veilige manier de jaarwisseling kunnen vieren. Met mensen die hier ideeën over hebben gaan we graag in gesprek.”