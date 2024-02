Toekomstige brugklasleerlingen ontsnappen uit escaperooms bij Schans

do 15 feb 2024, 10:24

SLEEUWIJK • Ruim zestig leerlingen uit groep 7 en 8 kwamen op woensdag 14 februari naar vmbo Schans in Sleeuwijk voor een Doemiddag.

Door middel van drie escaperooms kwamen de leerlingen van alles te weten over Schans, een kleine, gezellige vmbo school, waar leren betekenisvol en uitdagend is. Naast de reguliere vakken ontdekken en ontwikkelen leerlingen in de onderbouw hun talenten en vaardigheden bij het vak Talenttijd. In de bovenbouw is er een wekelijkse stagedag. Zo kunnen leerlingen zich oriënteren op hun toekomstige beroep.

Brugklas Goodiebag

De bezoekende leerlingen van de Doemiddag gingen naar huis met de enige, échte Brugklas Goodiebag, want met elkaar wisten zij steeds op tijd te ontsnappen uit de escaperooms.

School in bedrijf zien

Voor leerlingen die de school graag in bedrijf willen zien, worden er nog steeds VIP-rondleidingen georganiseerd. Voor meer informatie en aanmelden van nieuwe leerlingen kunnen leerlingen en ouders terecht op www.schans.cvo-av.nl.