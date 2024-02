Hoe ziet een tuin voor ‘het nieuwe klimaat’ eruit? Margareth Hop vertelt het bij Tuinclub Altena

ALTENA • Margareth Hop verzorgt op maandag 26 februari een lezing voor Tuinclub Altena over toekomstbestendige tuinen.

Zijn er geen hittegolven en recorddroogtes, dan zijn er wel plensbuien: Nederlandse zomers worden extremer. Hoe bereid je een tuin voor op dit nieuwe klimaat? Het liefst met planten die zichzelf kunnen redden, maar wat zijn soorten die bestand zijn tegen langdurige droogte en hitte? En welke planten kunnen tijdelijk onder water staan?

Simpele tips

Met een goede plantenkeuze en simpele tips voor het inrichten van een tuin is overlast te verminderen en werk te besparen. Beplantingsdeskundige Margareth Hop vertelt tijdens de lezing met veel voorbeelden hoe dat eruit kan zien: een aantrekkelijke tuin, klaar voor het nieuwe klimaat.

Actifolia

Hop werkt bij Actifolia, een organisatie die adviseert bij het kiezen van functionele beplanting voor de openbare ruimte en voor tuinen. Het gaat daarbij om beplanting die niet alleen mooi is, maar ook meerwaarde heeft voor de biodiversiteit en een aangenaam leefklimaat.

Almzaal in Almkerk

De lezing wordt gehouden in de Almzaal van de Hervormde Kerk, Kerkstraat 14 in Almkerk. De zaal is open vanaf 19.45 uur. De lezing begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. De entree kost 5 euro, inclusief koffie of thee vooraf. Voor leden van de tuinclub is de entree gratis. Zie ook https://tuinclubaltena.nl.