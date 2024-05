Nieuwe BrainTrainer Plus prikkelt de zintuigen van ouderen in Almkerk: ‘Zij gaan zich weer dingen herinneren’

13 februari 2024, 15:21

ALMKERK • De bewoners van Zorglocatie Antonia hebben de beschikking over de allernieuwste versie van de BrainTrainer. Een trainingsapparaat dat bij ouderen de hersenen prikkelt.

Suzan van Arkel-Schreuders kreeg als eerste instructies van Charles Wolsing, vertegenwoordiger van Brain Trainer Plus, dat de beide computers namens de Almkerkse Stichting Antonia heeft geleverd.

Geld bestemd voor ouderen uit Almkerk

De beeldschermen zijn mobiel, fraai verpakt in een rode draagtas en kunnen dus in elk vertrek van het verzorgingshuis worden gebruikt. Voorzitter Ton van der Zalm en secretaris Klaas Rienks van Stichting Antonia kijken tevreden toe hoe Wolsing de voordelen van dit computersysteem uitlegt.

“Onze Stichting Antonia is ver in de vorige eeuw ontstaan toen vanuit legaten van landbouwpercelen en onroerend goed geld vrijkwam dat uitsluitend was bestemd voor ouderen uit de kern Almkerk”, benadrukt Rienks.

Bewoners van Zorglocatie Antonia zijn al bekend met de BrainTrainer, maar het vorige inmiddels wat verouderde apparaat, dateert al van 2013. “Met de nieuwe software zijn de mogelijkheden veel groter”, legt Wolsing uit.

Muziek, spelletjes en quizzen

Mevrouw Van Arkel-Schreuders kiest de muziekoptie. Er klinkt meteen het bekende deuntje van Que Sera, Sera, gezongen door Doris Day. Met een druk op de groene button bevestigt zij haar goede keuze. Zij kent dus haar klassiekers. De BrainTrainer gaat wel degelijk met de tijd mee, want nu is er ook via de jukebox de categorie popmuziek als keuzemogelijkheid. Zelfs rap is te selecteren.

Naast muziek zijn er bij de BrainTrainer Plus opties voor onder meer spelletjes als wordfeud, memory en patience. Er zijn ook keuzemogelijkheden voor spelletjes en quizzen over bijvoorbeeld Almkerk. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om foto’s en video’s via een usbstick te downloaden.

Ontlast in werkzaamheden

Zorgmedewerkster Hélène Viveen kijkt glimlachend toe. “Wij zijn heel blij met deze gift van Stichting Antonia. Het ontlast ons in onze werkzaamheden. Als iemand wat onrustig is kunnen wij dit systeem inzetten. Je ziet hoe de programma’s de mensen prikkelen. Zij halen er plezier uit en gaan zich weer dingen herinneren. De apparaten kunnen ook in samenwerking met familie of andere bezoekers worden ingezet. De praktijk leert dat daar veel gebruik van wordt gemaakt.”

“Duidelijk wordt meteen dat het tonen van beelden uit het verleden bij de bewoners een verbale reactie oproept”, vertelt Van der Zalm in zijn openingswoord. “Het zorgt voor herkenning en een goed gevoel. Het is de wens van onze stichting dat beide apparaten intensief gebruikt gaan worden.”

Stimulatie voor mensen

Charles Wolsing noemt de BrainTrainer een extra stimulatie voor mensen met lichte dementie en alzheimer en hij komt met nog een aantal noviteiten. “Dit apparaat heeft ook een bioscoopfunctie zodat via een beamer op een groot scherm kan worden gekeken. Daardoor wordt het aantrekkelijk om leuke dingen in groepsverband te doen. Ook familieleden kunnen hiervan gebruikmaken.”

Klaas Rienks voegt toe dat het triest is om mee te maken dat mensen op steeds jongere leeftijd alzheimer krijgen. “Daarom is het prima dat jullie deze apparaten steeds meer toepassingen geven over de huidige tijd waarin wij leven.” Wolsing voegt toe dat vanaf nu tweemaal per jaar een update bij de apparaten wordt toegepast.

Wout Pluijmert