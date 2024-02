Wethouder Shah Sheikkariem brengt verrassingsbezoek aan Inlooppunt Werkendam

di 13 feb 2024, 11:12

Nieuws 100 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

WERKENDAM • Wethouder Shah Sheikkariem bracht vrijdag een bezoek aan Inlooppunt Werkendam. Daar waren ze verrast door dit bezoek.

Sheikkariem praatte met verschillende groepjes en sprak zijn waardering uit voor de positieve sfeer. Hij beloofde binnenkort opnieuw langs te komen tijdens de gezamenlijke maaltijd.

Openingstijden

Inlooppunt Werkendam is op woensdag- en vrijdagochtend vanaf 10.00 uur geopend. Ook opent het Inlooppunt eens in de twee weken op maandagavond, in de oneven weken.

Meer informatie over Inlooppunt Werkendam is verkrijgbaar via 06-41025706 of www.inloopwerkendam.nl.