Kledingbeurs Sleeuwijk moet stoppen: vinden van alternatieve locatie niet gelukt

SLEEUWIJK • Kledingbeurs Sleeuwijk moet stoppen. De organisatie kan niet langer gebruikmaken van haar huidige accommodatie op de gebruikelijke manier. Ondanks pogingen om een alternatieve locatie te vinden, is dit niet gelukt, en dus is de moeilijke beslissing genomen om de beurs te beëindigen.

De Kledingbeurs Sleeuwijk werd 36 jaar geleden voor het eerst georganiseerd door Sjanie van Alten en een groep toegewijde vrijwilligers. Gedurende deze jaren hebben veel goede doelen kunnen profiteren van de inspanningen van de beurs.

Het twee keer per jaar organiseren van de beurs betekende veel werk, maar het resulteerde ook in een indrukwekkend aantal verkochte kledingstukken en bezoekers.

Verschillende locaties

De locatie is in de loop der jaren veranderd, van ‘De Zolder’ aan de Rijksstraatweg tot de kerk aan het Transvaal. De afgelopen jaren was de organisatie bijzonder gelukkig dat ze twee weken per jaar in de HUBO terecht kon.

Dankwoorden van organisatie

De organisatie wil iedereen bedanken die in deze 36 jaar betrokken is geweest bij Kledingbeurs Sleeuwijk. Dit omvat klanten die keer op keer kleding inleverden en kochten, en de eigenaar van de accommodatie voor zijn gastvrijheid.

Speciale dank gaat uit naar de vrijwilligers die al die jaren betrokken zijn geweest. Zonder hun hulp had de beurs niet zo lang kunnen doorgaan.