Rik Hoogendoorn met theatermonoloog Zwarte Miep op Kasteel Dussen

DUSSEN • Rik Hoogendoorn treedt op donderdag 22 februari op in Kasteel Dussen met de theatermonoloog Zwarte Miep.

Zwarte Miep vertelt het opmerkelijke verhaal hoe het leven van een vrouw uit Vlaardingen – die vanwege haar donkere weelderige haardos altijd Zwarte Miep werd genoemd – raakt aan gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis, van de Beurskrach in 1929, via de Crisisjaren, de Tweede Wereldoorlog, de Politionele Acties en de Watersnoodramp tot en met die ene belangrijke gebeurtenis in 1958.

“Zwarte Miep is een ode aan mijn moeder en daarmee een ode aan alle moeders van mensen die nu zelf in de zestig zijn”, aldus Hoogendoorn.

Vele theaterproducties

Rik Hoogendoorn (1958) ging eind jaren zeventig naar de Kleinkunst Akademie te Amsterdam en was vanaf begin jaren tachtig te zien in vele theaterproducties waaronder de succesvolle Echte Mannen voorstellingen ‘Het Rookkwartier’ en ‘De Twintigste Eeuw in Duo’s’ en het afgelopen seizoen in ‘OppasOpa’.

Bekende rollen

Bekend werd hij met zijn rollen in tv-programma’s als ‘Sesamstraat’ en ‘Kees en Co’. Daarnaast schreef hij kinderboeken en bracht hij als singer-songwriter meerdere cd’s uit. Binnenkort verschijnt op vinyl zijn soloplaat ‘Donkerblauw Hotel’.

Aanvang en kaarten

De aanvang van het optreden is om 20.00 uur. Entree kost 17,50 euro per persoon, met vriendenpas 14,50 euro. Reserveren kan via https://vriendenkasteeldussen.nl/.