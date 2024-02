• Leerlingen van het Altena College in Sleeuwijk.

Altena College in Sleeuwijk bereidt zich voor op laatste doe-middag en inschrijfdagen

SLEEUWIJK • Terwijl de leerlingen van groep 8 zich buigen over de doorstroomtoets, bereidt het Altena College zich voor op de organisatie van de laatste doe-middag van dit schooljaar en de komende inschrijfdagen.

Veel leerlingen hebben zich al aangemeld voor de doe-middag Altena Experience, die het Altena College op woensdagmiddag 28 februari organiseert voor leerlingen uit groep 7 en 8. Inschrijven voor de doe-middag kan tot 23 februari via het formulier op de website.

Zin in de overstap

Conrector Hilde van Haaften blikt terug op de afgelopen tijd en kijkt ernaar uit om weer veel leerlingen te ontmoeten op de komende doe-middag.

“Je merkt dat leerlingen door het bezoeken van de kennismakingsactiviteiten steeds meer zelfvertrouwen krijgen en nu al zin hebben in hun overstap naar de middelbare school. We hebben met het hele team ook dit schooljaar weer een geweldig kennismakingsprogramma neergezet. Ook de Open Dag en de eerste doe-middag Altena Experience in het najaar van 2023 waren supergezellig en druk bezocht.”

Inschrijfdagen

Het programma voor leerlingen van groep 7 en 8 is op de meeste middelbare scholen bijna afgelopen en de leerlingen van groep 8 gaan zich nu richten op het inschrijven bij hun nieuwe school.

Het Altena College organiseert inschrijfdagen voor de brugklas - met inloop op een tijdstip naar keuze - op dinsdag 26 maart (18.00 tot 20.00 uur) en woensdag 27 maart (16.00 tot 20.00 uur).

Ouderejaarsleerlingen die willen instromen of doorstromen kunnen via e-mail contact opnemen met de afdelingsconrector. Kijk voor meer informatie over het inschrijven op www.altenacollege.nl/inschrijven.