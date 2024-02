Stichting Tweede Thuis in Altena krijgt donatie van Van Noordenne Accountants

52 minuten geleden

Nieuws 83 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

WERKENDAM • Stichting Tweede Thuis in Altena, gevestigd in Werkendam, heeft maandagavond een donatie ontvangen van Van Noordenne Accountants.

Het bedrag komt op een zeer welkom moment, aangezien de uitgaven voor de stichting in toenemende mate oplopen. De financiële steun wordt dan ook met dankbaarheid ontvangen.

Vrijwilligers gezocht

Het ondersteunen van goede doelen is niet beperkt tot financiële bijdragen. Stichting Tweede Thuis in Altena is ook op zoek naar vrijwilligers die hun tijd en energie willen inzetten.

Of het nu gaat om het bereiden van een maaltijd, het maken van een wandeling met een bewoner, of het spelen van een spelletje, elke vorm van ondersteuning wordt op prijs gesteld. Contact opnemen met de stichting kan via Facebook of www.tweedethuisinaltena.nl.