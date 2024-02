Wens inwoners van Meeuwen gaat in vervulling: bibliotheek opent afhaalpunt in dorpshuis

53 minuten geleden

Nieuws 130 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

MEEUWEN • Inwoners van Meeuwen hoeven niet langer naar Wijk en Aalburg of Woudrichem af te reizen om een boek te lenen. Voortaan kunnen ze gebruikmaken van het dorpshuis op de Dorpsstraat. Bibliotheek CultuurPuntAltena opende hier op donderdagmiddag een nieuw afhaalpunt.

Wethouder Wendy van Ooijen verrichtte de opening, terwijl bibliotheekdirecteur Marian van der Wal toekeek. Met het doorknippen van een lint werd het afhaalpunt officieel geopend.

Eerste boek al ingeleverd

Bij het afhaalpunt kunnen geleende boeken ook worden ingeleverd. Direct na de opening maakte Ankie Treffers hier al gebruik van. Er lag zelfs al een gereserveerd boek klaar om opgehaald te worden, maar de persoon die dit boek had gereserveerd, was niet aanwezig.

Tekst gaat verder onder afbeelding



• Ankie Treffers leverde het eerste boek in. - Erwin Westerlaken

Wens komt uit

Met de opening van deze bibliotheek locatie komt een wens van de inwoners en de dorpsraad van Meeuwen uit. Eerder moesten zij naar de bibliotheek in Wijk en Aalburg of Woudrichem reizen voor een boek. Nu kunnen ze op donderdag en vrijdag van 15.00 tot 19.00 uur in hun eigen dorpshuis boeken reserveren, ophalen of terugbrengen.

De aanwezige inwoners bij de opening gaven aan blij te zijn met dit nieuwe punt. Ook Marian van der Wal reageerde verheugd: “We willen dat iedereen makkelijk naar de bibliotheek kan. We zijn blij dat dit gelukt is met de opening van het afhaalpunt.”

Veertien locaties

Bibliotheek CultuurPuntAltena heeft nu in veertien plaatsen een afhaal- of servicepunt. Eind 2025 komt er nog een vijftiende plaats bij: Almkerk. In de nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie ‘Hart van Almkerk’ opent de bibliotheek ook een locatie.

Hiermee is de spreiding over de gemeente Altena goed in orde, aldus Van der Wal. “Misschien komt er nog een extra punt bij de nieuwe Oranje Nassauschool in Veen. De school heeft aangegeven hiervoor open te staan, maar daar gaan we nog over in gesprek. In de andere plaatsen is er op dit moment geen of te weinig behoefte aan een bibliotheek.”

Centraal punt in het dorp

Wilbert Dekkers is één van de initiatiefnemers achter de komst van het afhaalpunt. “We willen graag dat het dorpshuis van Meeuwen een centrale plek in het dorp blijft. Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en een praatje kunnen maken. We hopen dat het afhaalpunt en eventuele activiteiten van de bibliotheek daarbij helpen.”

Iedere maand organiseert Bibliotheek CultuurPuntAltena verschillende activiteiten voor jong en oud. Denk hierbij aan workshops, lezingen, debatten, voorstellingen of exposities van (lokale) kunstenaars. Op deze manier is de bibliotheek niet alleen een plek waar boeken geleend kunnen worden, maar zijn ze ook maatschappelijk betrokken.

Nu de nieuwe bieblocatie in het dorpshuis van Meeuwen open is, overweegt de bibliotheek om hier ook activiteiten te organiseren. Op donderdag 8 februari staat er al iets op de agenda. Dan is de bibliotheek in het dorpshuis aanwezig, om mensen wegwijs te maken met het afhaalpunt. Alle activiteiten zijn te vinden op www.bibliotheekaltena.nl/agenda.

Jongeren aan het lezen krijgen

De bibliotheek hoopt met het afhaalpunt in het dorpshuis van Meeuwen ook meer jongeren aan het lezen te krijgen. Het dorpshuis is namelijk de locatie van het jeugdhonk Kids United, dat mede door Dekkers is opgericht.

“Het zou mooi zijn als de jongeren van Kids United ook eens een boek zouden pakken, in plaats van hun telefoon of tablet. We hopen dat ouders hun kinderen ook zullen aanmoedigen om een boek mee naar huis te nemen”, zegt Dekkers.

Veel gebruikers verwacht

Dekkers heeft veel vertrouwen in de nieuwe bieblocatie. “De inwoners hebben veel interesse getoond. De afgelopen tijd kreeg ik al veel vragen over wanneer het afhaalpunt zou openen. Ik verwacht dus dat er veel gebruik van zal worden gemaakt.”