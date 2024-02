Sander Paans uit Werkendam is nieuwe voorzitter van SchuldHulpMaatje Altena

WERKENDAM • Sander Paans uit Werkendam is de nieuwe voorzitter van SchuldHulpMaatje Altena. Hij volgt Luc Zonnenberg op die zich nu volledig gaat richten op de coördinatie van de hulpaanvragen.

Paans (62) was (mede) eigenaar van een groot familiebedrijf en werkt nu als zakelijk dienstverlener in het vastgoedbeheer. Hij heeft veel bestuurlijke ervaring, onder andere als voorzitter van Kozakken Boys en ondernemersverenigingen, en wil die kennis en ervaring graag gebruiken om echt iets te betekenen voor mensen. “Ik weet uit het verleden hoe diep je kunt zitten en hoe belangrijk het is dat er dan mensen zijn die je willen en kunnen helpen”, zegt Paans.

Aantal hulpvragen valt tegen

Schuldhulpmaatje is in Nederland actief in ruim 160 gemeentes en afgelopen jaar deden bijna 11.000 mensen een beroep op een ‘maatje’ om samen de financiën weer op de rit te krijgen. In Altena zijn inmiddels tien getrainde en ervaren Schuldhulpmaatjes actief, maar het aantal hulpaanvragen valt wat tegen.

“We weten dat er ook in Altena mensen met financiële zorgen en problemen zijn, maar mensen vragen hier nu eenmaal niet zo makkelijk om hulp”, zegt Paans. “We willen dus nog beter laten zien wie we zijn en wat we doen. Hoe integer de ploeg is. Samen met een schuldhulpmaatje kun je voorkomen dat je nog verder in problemen komt.”

Zo vroeg mogelijk helpen

Een ‘maatje’ kan helpen bij het aanvragen van speciale regelingen en toeslagen, maar weet ook hoe je geld kunt besparen of afspraken kunt maken met eventuele schuldeisers”, legt hij uit. “Ons doel is mensen in een zo vroeg mogelijk stadium effectief te helpen en te zorgen dat ze uiteindelijk zelf weer zonder problemen hun eigen financiën kunnen regelen.”

Meer informatie over schuldhulpmaatjes

Op www.schuldhulpmaatje.nl staat meer informatie over het werk van de vrijwillige schuldhulpmaatjes. Via een link kan daar ook gelijk een hulpaanvraag gedaan worden.

Wie liever eerst persoonlijk contact heeft, kan in Altena contact opnemen met Luc Zonnenberg, via 06-27886817 of luc.zonnenberg@altena.schuldhulpmaatje.nl.