Aan de slag in de keuken op de Doe-middag van het Willem van Oranje College

26 minuten geleden

Nieuws 69 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

WIJK EN AALBURG • Het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg organiseerde woensdag een tweede activiteitenmiddag voor leerlingen uit groep 7 en 8. Meer dan honderd leerlingen uit de regio namen deel aan deze kennismakingsmiddag.

Tijdens de Doe-middag konden de leerlingen verschillende keuzelessen volgen, waar ze enthousiast aan hebben deelgenomen.

Aan de slag in de keuken

Fenna, Marije en Nina kozen ervoor om een les ‘Food’ te volgen in de keuken bij meneer Stevens en mevrouw Van Reuijl. Hier kregen ze uitleg over het lezen van een recept, leerden ze hoe ze zich goed kunnen voorbereiden in de keuken en werden verschillende snijtechnieken uitgelegd. Vervolgens mochten ze hun eigen gerecht bereiden, wat zorgde voor veel plezier.

Indruk van lessen

Niet alleen in de keuken was er veel te beleven, ook in de sporthal en andere praktijklokalen hebben de leerlingen met veel plezier kennisgemaakt met het Willem van Oranje College. Ze hebben kunnen ervaren hoe het is om lessen te volgen op een middelbare school en hebben zo een goede indruk gekregen van wat hen te wachten staat na groep 8.

Persoonlijke rondleiding

Kennismaken met de school is nog steeds mogelijk. Via de website kunnen leerlingen en ouders zich aanmelden voor een persoonlijke rondleiding.