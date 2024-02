Werk aan A27 gaat beginnen en daar is wethouder Tanis blij mee: ‘Andere grote projecten zijn uitgesteld’

do 1 feb 2024, 18:09

ALTENA • De eerste schop voor de verbetering van de A27 is woensdag symbolisch in de grond gezet. Hiermee kunnen de werkzaamheden aan het stuk snelweg tussen Houten en Hooipolder, een traject van 47 kilometer lang, beginnen.

De aftrap van dit enorme project werd gegeven door demissionair minister Mark Harbers, samen met regionale bestuurders, bouwcombinaties ALSÉÉN en De Groene Waarden en Rijkswaterstaat.

Het is een lange weg van 20 jaar geweest om te komen waar we nu zijn

‘Veel andere grote projecten zijn uitgesteld’

Wethouder Hans Tanis van de gemeente Altena was ook aanwezig bij de start van het project. Hij is blij dat de verbetering van de snelweg eindelijk op het punt staat te beginnen.

“Het is een lange weg van 20 jaar geweest om te komen waar we nu zijn. Het is mooi dat de aftrap is gegeven en dat er buiten nu echt iets gaat gebeuren. Veel andere grote projecten zijn uitgesteld, dus ik ben erg blij dat dit project wel doorgaat.”

Begin werkzaamheden en hinder

In de komende jaren zullen er extra rijbanen en spitsstroken worden gecreëerd, komen er drie nieuwe bruggen en zullen er andere op- en afritten worden aangelegd. De verwachting is dat het project pas in 2031 klaar zal zijn.

Het werk aan de A27 tussen Houten en Hooipolder wordt dit jaar ook eindelijk zichtbaar. Vanaf half maart 2024 krijgt het verkeer al te maken met grootschalige asfalteringswerkzaamheden. Later dit jaar volgt het werk aan nieuwe viaducten die nodig zijn voor de uitbreiding van Knooppunt Hooipolder.

Dit betekent ook het begin van overlast voor het verkeer. Tijdens de werkzaamheden aan de snelweg wordt de maximumsnelheid verlaagd op de plaatsen waar gewerkt wordt en er zullen regelmatig wegaansluitingen zijn. Zo zijn voor de asfalteringswerkzaamheden, die in maart beginnen, tien weekendafsluitingen nodig.

Mobiliteitscampagne #Betervanniet

Voor wethouder Tanis breekt dan ook een spannende tijd aan. “De werkzaamheden leiden tot overlast. We zullen met elkaar de regio leefbaar moeten houden.”

Er is niet één oplossing om de overlast die zal ontstaan aan te pakken

Daarom werd woensdag ook de mobiliteitscampagne #Betervanniet gelanceerd. Deze spoort weggebruikers aan om de auto zoveel mogelijk thuis te laten tijdens de werkzaamheden aan de A27. Het advies is om de fiets te nemen, gebruik te maken van het openbaar vervoer (ov) of thuis te werken. Werkgevers worden ook aangemoedigd dit te faciliteren.

“Er is niet één oplossing om de overlast die zal ontstaan aan te pakken. Belangrijk is dat gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat via de campagne laten weten wat er gaat gebeuren. We proberen het ov in de gemeente Altena te verbeteren en zijn ook in gesprek over een mogelijke extra veerverbinding.”



• Wethouder Hans Tanis.

Rol van bedrijven

“Bedrijven hebben ook een verantwoordelijkheid”, zegt Tanis. “Ze kunnen werktijden aanpassen om spitsuren te vermijden, werknemers aanmoedigen het openbaar vervoer te gebruiken of vergaderingen via Teams houden. Afhankelijk van je situatie zijn er veel mogelijkheden.”

Uiteindelijk zal de verkeershinder het allemaal waard zijn, denkt Tanis. “We hebben de komende jaren misschien wat last, maar daarna komen de lusten.” Met de verbetering van de A27 tussen Houten en Hooipolder zou de snelweg veel plaatsen moeten zakken in de file top 10, waar het traject steevast in de bovenste regionen terug te vinden is.

Er is maar één echte logische ontsluiting richting het noorden

‘Altena is een kwetsbaar gebied’

“Altena is wat betreft files een kwetsbaar gebied”, zegt Tanis. “Er is maar één echte logische ontsluiting richting het noorden. Er hoeft maar iets te gebeuren, zoals bijvoorbeeld de klep van de Merwedebrug die deze week niet meer sloot, en dan staat de hele regio vast. Hier heb ik tijdens het aftrapmoment ook aandacht voor gevraagd.”

Hoe de nieuwe brug(gen) over de Merwede eruit komen te zien is nog niet bekend. “Er wordt momenteel nog gerekend en getekend”, weet Tanis. Naar verwachting komt hier later dit jaar meer duidelijkheid over. Net als de definitieve planning van alle werkzaamheden.

In Altena pas in 2025 iets zichtbaar

Waarschijnlijk wordt pas in 2025 binnen de gemeentegrenzen van Altena iets zichtbaar van de werkzaamheden. “Er wordt namelijk van zuid naar noord gewerkt”, besluit Tanis.