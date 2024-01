Altena en Startersloket slaan handen ineen om (startende) ondernemers te helpen

ALTENA • Gemeente Altena en Stichting Startersloket en bundelen de krachten om (startende) ondernemers te begeleiden op weg naar succesvol ondernemerschap. Vanaf heden kan iedereen online terecht op het Startersloket Altena.

De samenwerking komt voort uit de wens om voor de eigen inwoners de ondernemerskansen en de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

“Startersloket voorziet in een behoefte’

“Het Startersloket is een uitbreiding van ons huidig aanbod en voorziet duidelijk in een behoefte”, vertelt wethouder Wendy van Ooijen.

“We bieden op deze manier onafhankelijke en deskundige begeleiding om de stap richting ondernemerschap op de juiste manier voor te bereiden. Hiermee kunnen we kansen op een goede start en een succesvolle onderneming vergroten. Ondernemers zijn immers belangrijk voor het vitaal houden van onze gemeente.”

Toegevoegde waarde

“Een goede voorbereiding is het halve werk en vergroot de kans op succes. Daar ligt dan ook de toegevoegde waarde van deze samenwerking”, aldus Joeri Goede van het Startersloket. “Gemeente Altena kan de eigen achterban met plannen richting het ondernemerschap nu op een concrete en praktische wijze van dienst zijn. Zowel voor als tijdens het ondernemerschap.”

“Werk is ontzettend waardevol”, voegt Anneloes van Hunnik, wethouder werk en inkomen, toe. “Naast een inkomen biedt werk ook sociale contacten en nieuwe ervaringen. Het Startersloket is één van de manieren waarop we als gemeente inwoners begeleiden naar werk, in dit geval door het starten van een eigen bedrijf.”

Voorbereiden op ondernemerschap

Ondernemers kunnen gebruikmaken van de maandelijkse online trainingen, persoonlijk advies en inzicht krijgen in de financiële haalbaarheid van hun bedrijfsideeën.

Dit vergroot de kans op een gezond en toekomstbestendig ondernemersklimaat. Oriënterende ondernemers kunnen tijdig een weloverwogen beslissing nemen om wel of niet te starten met een eigen bedrijf.