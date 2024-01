Sleeuwijks Kapellenfestival maakt comeback na 10 jaar afwezigheid

wo 31 jan 2024, 14:18

SLEEUWIJK • In de Bolderik in Sleeuwijk wordt zaterdag 3 februari weer een Kapellenfestival georganiseerd. Showkorps Wilhelmina en blaaskapel De Leutschuppers blazen hiermee een jarenlange traditie nieuw leven in.

De vorige edities van het Sleeuwijkse Kapellenfestival waren altijd een groot succes, waar honderden mensen op af kwamen. De eerste noten zullen om 20.00 uur worden gespeeld, en vanaf dat tijdstip is het tot 01.00 uur non-stop feest en gezelligheid met acht kapellen die allemaal twee keer zullen optreden. De zaal is open vanaf 19.30 uur en iedereen kan de hele avond gratis naar binnen.

Het thema deze keer is ‘Effe opwarmen’, een knipoog naar het volgende weekend wanneer het carnaval in Zuid-Nederland losbarst.

Deelnemende kapellen

De animo onder kapellen om zaterdag naar Sleeuwijk af te reizen was groot. In korte tijd was het maximum aantal van 8 deelnemers bereikt.

De deelnemende kapellen zijn: Smallband ViJos uit Bussum, De Wallenkraaiers uit Naarden, Show- en feestband Eght Herrie uit Gorinchem, Black Wooow uit Loon op Zand, Pretband de Mexicano’s uit Voorhout, Kakofonieband De Rammen uit Dordrecht, Carnavalsorkest Op de Bonnenfooi uit Goirle en Blaaskapel de Leutschuppers uit Sleeuwijk.

Optreden Showkorps Wilhelmina

Het festival wordt om 20.00 uur afgetrapt met een spetterend optreden van de gelegenheidsformatie Vur Inne Keer. Deze kapel bestaat uit ruim 20 muzikanten van het Showkorps Wilhelmina die zich speciaal voor dit festival van een andere kant gaan laten zien en horen.

Jubileum Showkorps Wilhelmina

Showkorps Wilhelmina bestond afgelopen jaar maar liefst 125 jaar. Een speciale jubileumcommissie organiseerde diverse feestelijke activiteiten om dit jubileum te vieren.

Aanvankelijk stond in het najaar ook een Kapellenfestival gepland, maar er is uiteindelijk voor gekozen om dit een week voor carnaval in het nieuwe jaar te doen. Alle kapellen zijn er dan al helemaal klaar voor en kunnen zo met hun nieuwste repertoire goed voor de dag komen.

Wedstrijdelement verdwenen

De vroegere edities van dit muzikale festijn kenden ook een wedstrijdelement. Alle deelnemende kapellen werden beoordeeld door een driekoppige jury en de winnaar mocht naar huis met de Bronzen Leutschupper als wisseltrofee.

Dit wedstrijdelement is in de nieuwe opzet verdwenen; alle muzikanten spelen puur voor hun eigen plezier en natuurlijk om het publiek zo goed mogelijk te vermaken.

Weer een traditie?

De organisatie sluit niet uit dat dit kapellenfestival, na 10 jaar afwezigheid, weer een jaarlijkse traditie in Sleeuwijk gaat worden.