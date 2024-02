Inwoners van Uppel zijn snelheidsduivels beu: ‘Er wordt echt veel te hard gereden’

do 1 feb 2024, 10:20

UPPEL • Met gevaar voor eigen leven de weg opstappen. In Uppel doen inwoners het soms. Het doel? Automobilisten dwingen het rempedaal in het dorp te gebruiken.

Tamara Goudriaan en Kees de Witte noemen de Provincialeweg Noord, die door Uppel loopt, een ‘racebaan’. Er is in de afgelopen jaren veel gesproken over de dijkweg. Dit wisselt vaak af met periodes waarin de weg even wordt vergeten. Sommige omwonenden hebben er genoeg van. Ze willen maatregelen die automobilisten echt dwingen om langzamer te rijden.

Steeds drukker in Uppel

Tamara Goudriaan woont sinds 2014 aan de Provincialeweg Noord, ook bekend als de Uppelsedijk. Ze heeft gezien dat de weg voor haar huis steeds drukker wordt. “Toen we hier kwamen wonen, was Uppel echt een dorp voor ouderen. Nu wonen er veel meer gezinnen en je ziet dat er meer activiteit is in het dorp”, vertelt ze.

De gezinnen hebben vaak (jonge) kinderen. Dat is één van de redenen waarom Tamara zich zorgen maakt over hardrijders in Uppel. Sinds 2018 vraagt ze aandacht voor de verkeersveiligheid in haar woonplaats. Ze doet dit samen met een aantal van haar buren.

Niet alleen jongeren rijden te hard

Kees de Witte woont sinds een aantal maanden in Uppel. Samen met zijn vrouw kocht hij een woonboerderij aan de Provincialeweg Noord. Toen Kees en zijn vrouw het huis bekeken, merkten ze niet meteen hoe hard er werd gereden. Dit veranderde toen ze het huis hadden gekocht en aan de verbouwing begonnen.

Door Uppel rijden de meeste auto’s 50 tot 60 kilometer per uur

“Er wordt echt veel te hard gereden”, bevestigt Kees. “Binnen de bebouwde kom mag je 30 kilometer per uur rijden, maar door Uppel rijden de meeste auto’s 50 tot 60 kilometer per uur. Het is niet eens zo dat alleen jongeren te hard rijden, maar ook senioren en moeders met kinderen op de achterbank. Deze laatste groep zou juist moeten beseffen dat het voor de kinderen die hier wonen onveilig is.”

Pogingen om de weg veiliger te maken

Uppel heeft te maken met veel sluipverkeer. “Met name als er file op de A27 staat merken we dat”, zegt Tamara. Door de jaren heen zijn er wel wat maatregelen genomen om het verkeer op de Provincialeweg Noord af te remmen en in aantallen te verminderen. Hoewel de aanwonenden het meer omschrijven als pogingen daartoe.

“Er zijn drempels geplaatst buiten de bebouwde kom, maar dit doet niks. Na de laatste drempel wordt er weer gas gegeven. Omdat een aantal agrariërs tegen drempels binnen de bebouwde kom zijn, werden hier alleen ‘druppels’ geplaatst. Je ziet dat automobilisten hier met gemak overheen rijden en niet hoeven afremmen. De wegversmallingen zijn zo overzichtelijk dat ook deze met volle vaart gepasseerd kunnen worden”, zo sommen Tamara en Kees op.

Langs de A27 werd een parallelweg geopend tussen Nieuwendijk en de Tol om Uppel te ontlasten. Volgens Tamara is het verschil in drukte echter amper merkbaar. “De gemeente wilde het gebruik van deze parallelweg niet promoten.”

Inwoners nemen zelf maatregelen

Een aantal inwoners van Uppel nemen nu zelf maatregelen. Zo parkeren ze hun auto langs de kant van de weg, om hindernissen voor het verkeer te creëren. “En als we een auto aan zien komen racen, zetten we een stap op de weg in de hoop dat ze afremmen.”

Veel mensen maken dagelijks gebruik van deze route. Ze kennen de weg en zoeken de uitersten daarom op

Automobilisten niet bewust van gevaar

Kees en Tamara denken dat veel automobilisten zich niet bewust zijn van het gevaar voor omwonenden, met name kinderen, het overige verkeer op de dijk, zoals schoolgaande fietsers, en huisdieren.

“Veel mensen maken dagelijks gebruik van deze route. Ze kennen de weg en zoeken de uitersten daarom op. Ze passen hun snelheid op een negatieve manier aan”, denkt Kees, die ook aangeeft dat sommige mensen wel voor reden vatbaar zijn als ze op hun rijgedrag worden aangesproken.

Gevolgen voor inwoners van Uppel

Voor inwoners van Uppel heeft het rijgedrag op de Provincialeweg Noord soms vervelende gevolgen. “Het wekt irritatie op en dat gaat ten koste van je woongenot. Daarbij maken we ons echt zorgen over onze kinderen, huisdieren en scholieren die voorbij fietsen.” De dijk wordt namelijk veel gebruikt door leerlingen die in Sleeuwijk of Gorinchem op school zitten.

De kinderen van Tamara mogen en kunnen ook niet zelfstandig naar de speeltuin lopen. “Er gaat altijd iemand mee.” Daarnaast hebben zowel Tamara als Kees al hun kat dood aangetroffen, nadat het dier werd aangereden.

Ongelukken gebeuren er ook met enige regelmaat, maar gelukkig loopt dit vooralsnog steeds met beperkte schade af. “Misschien dat dit ook de reden is dat het zolang duurt voordat er actie wordt ondernomen”, denkt Tamara hardop.

Er moet na aanpassingen aan de weg hoe dan ook gehandhaafd worden Maatregelen en handhaving

Die actie willen de inwoners van Uppel nu wel echt zien. “Misschien dat grotere snelheidsborden, bloembakken, verhoogde drempels aan de zijkant van de weg, of optische signalen op de weg helpen?”, oppert Kees.

“Er moet na aanpassingen aan de weg hoe dan ook gehandhaafd worden. Het gaat namelijk deels over gedrag. Zonder handhaving kom je er niet.”

Renovatie staat op de planning

Navraag bij de gemeente Altena leert dat een renovatie van de Provincialeweg Noord op de planning staat. Al laat dit nog even op zich wachten.

“We werken aan het terugdringen van overlast door sluipverkeer. Eén van de maatregelen is een vernieuwde inrichting van de weg, waarbij we gelijktijdig het asfalt zullen vervangen”, laat een woordvoerder van de gemeente Altena weten.

“We vinden het belangrijk de mening en ideeën van bewoners hierover te horen en binnenkort ontvangen zij daarom een uitnodiging voor een bewonersavond. Ook horen wij dan graag hoe zij de tijdelijke maatregelen ervaren die afgelopen zomer in overleg met hen zijn genomen.”

Schetsontwerp in 2024 klaar

“Na deze bewonersavond maken we een schetsontwerp dat in het tweede kwartaal van 2024 klaar is. We vragen inwoners dan opnieuw daarop te reageren, om daarna het definitieve ontwerp vast te stellen.”

We verwachten in 2025 te starten met de werkzaamheden

Werkzaamheden starten in 2025

“Nutsbedrijven hebben aangegeven gelijktijdig werkzaamheden uit te voeren. Dit vraagt voorbereiding van deze bedrijven en dus tijd, maar voorkomt overlast op een later moment. We verwachten in 2025 te starten met de werkzaamheden, ruim voordat er in de buurt van Altena aan de A27 gewerkt wordt.”