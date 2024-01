Altena start onderzoek naar vergeet-mij-niet-routes, paden helpen mensen met dementie

17 minuten geleden

Nieuws 64 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ALTENA • De gemeente Altena gaat onderzoeken of het mogelijk is om vergeet-mij-niet-routes aan te leggen. Deze routes zijn bedoeld om mensen met dementie te ondersteunen bij het vinden van hun weg. Een vergeet-mij-niet-route is een pad dat gemarkeerd wordt met blauwe spuitverf en sjablonen.

Het idee komt van CDA-raadsleden Rene Roovers en Otto van Breugel. Zij denken dat de vergeet-mij-niet-routes niet alleen kunnen helpen om mensen met dementie hun weg te laten vinden. Maar ook om andere mensen bewust te maken van de problemen waar mensen met dementie elke dag mee te maken hebben.

Onderzoek naar vorm van paden

Het college staat positief tegenover het voorstel van Roovers en Van Breugel, vooral omdat Altena een dementievriendelijke gemeente wil zijn.

‘Een rondgang langs de reeds aangelegde vergeet-mij-niet-paden laat een diversiteit aan mogelijkheden zien. Van tijdelijke paden tot een structureel straatbeeld. Wij zullen dit nader onderzoeken om te bezien of er een vorm bestaat die aansluit bij onze kernen’, aldus het college.

‘Stap in de goede richting’

Rene Roovers zegt hierover: “Ik zie dat verschillende gemeenten positieve stappen zetten door vergelijkbare initiatieven te nemen om de openbare ruimte op een dementievriendelijke manier in te richten. Op dit moment zijn er in Nederland 300.000 mensen met dementie. Door de vergrijzing en de vergrijzing van de bevolking zal dit aantal in 2040 waarschijnlijk oplopen tot ruim meer dan een half miljoen mensen die lijden aan dementie.”

Otto van Breugel voegt toe: “De gemeente Altena wil zich graag profileren als een dementievriendelijke gemeente, zoals recent is uitgesproken. Het toevoegen van voorzieningen zoals de vergeet-mij-niet-routes is zeker een goede stap in die richting.”