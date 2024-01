Muskusratten in rivierengebied verder teruggedrongen naar grens met Duitsland

ALTENA • Het lukte Muskusrattenbeheer Rivierenland om in 2023 de muskusrat weer verder terug te dringen naar de grens met Duitsland. Bij de beverrat is dat al een feit. Het werk van zo’n honderd gespecialiseerde muskus- en beverratbestrijders langs de grote rivieren in Gelderland, Holland en Brabant blijft van groot belang voor sterke dijken.

Muskusratten vormen een risico voor de biodiversiteit en voor de waterveiligheid door graverij in dijken/kades en de natuur. Muskus- en beverratten komen van nature niet voor in Nederland. Ook hebben de dieren hier nauwelijks natuurlijke vijanden.

In 2023 minder vangsten muskusratten in rivierengebied

In 2023 werden in heel Nederland 51.043 muskusratten gevangen, een toename van 5 procent. Elders in Nederland namen de vangsten toe, door gericht populaties te bestrijden.

Langs de grote rivieren tussen de grens en de zee, het werkgebied van Muskusrattenbeheer Rivierenland, lukt het om de instroom van muskusratten verder te beperken. Hier zet de daling van het aantal vangsten stevig door met min 40 procent naar een totaal van 2.896 vangsten. Het aantal vangsten daalde het snelst bij Waterschap Rivierenland.

Meer vangsten beverratten in 2023

Bij de beverrat lukt het al om ze terug te dringen naar de landsgrens. Nederland heeft geen eigen populatie beverratten meer. Ruim 95 procent van de vangsten vindt plaats direct langs de grens met Duitsland. Door enkele zachte winters en een minder goed georganiseerde bestrijding is de beverratpopulatie in Duitsland nog omvangrijk.

Het aantal beverratvangsten langs de grens steeg in het werkgebied van Muskusrattenbeheer Rivierenland met 182 procent: 855 vangsten in 2023. Veruit de meeste beverratten vangt men in de Duitse Kreis Kleve en de Achterhoek. Door de beverratten direct langs de grens te vangen, wordt voorkomen dat ze zich opnieuw over het hele land verspreiden.

Ook bedreiging biodiversiteit

Muskus- en beverratten vormen ook een bedreiging voor de biodiversiteit. De dieren staan daarom allebei op de Europese lijst van Invasieve soorten.

Ze eten planten als riet en lisdodde weg. Daardoor verdringen ze inheemse diersoorten zoals de zwarte stern, de roerdomp en de kleine karekiet. Deze vogels leven in het riet, waar ook de muskus- en beverratten hun leefomgeving hebben.