Silvia Thiel wint fotowedstrijd van Fotogroep Lumière uit Woudrichem

22 minuten geleden

WOUDRICHEM • Fotogroep Lumière uit Woudrichem organiseert jaarlijks een fotowedstrijd onder haar leden. Dit jaar was het thema ‘Voorwerp(en) uit de keuken’.

Twee professionele fotografen hebben de foto’s beoordeeld, en de winnares van deze editie is Silvia Thiel.

Expositie in ‘t Rondeel

De manier waarop de leden het thema met veel fantasie, humor en technische vaardigheid hebben uitgebeeld, is nu te bewonderen in de expositie die is opgezet in de hal en gang van ‘t Rondeel.

De foto’s zijn te bezichtigen op de momenten dat ‘t Rondeel geopend is, meestal in de avonduren wanneer verschillende verenigingen gebruikmaken van de diverse ruimten.