Loyaal en lokaal: 1750 euro verdeeld onder winnaars van eindejaarsactie OV Aalburg

5 minuten geleden

Nieuws 18 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

WIJK EN AALBURG • Er is maar liefst 1750 euro verdeeld onder de gelukkige winnaars van de eindejaarsactie ‘Wees loyaal. Koop lokaal’. De uitreiking van de eindejaarsactie van Ondernemersvereniging Aalburg vond plaats bij Vos Tweewielers in Wijk en Aalburg.

De winnaars verzamelden zich hier in de winkel. Enkele van de 36 personen die in de prijzen waren gevallen, konden helaas niet aanwezig zijn.

Het merendeel van de winnaars was echter present en wachtte in spanning af welke prijs voor hen zou zijn. Het was duidelijk dat alle genodigden een prijs hadden gewonnen; de vraag was alleen hoe groot deze prijs zou zijn.

Hoop op hoofdprijs

Voordat de prijzen werden uitgereikt, werden de winnaars getrakteerd op een kop koffie of thee en een puddingbroodje. De dertig winnaars van een waardebon van 25 euro werden vervolgens naar voren geroepen. Hoewel iedereen stiekem hoopte op de hoofdprijs van 400 euro, was het enthousiasme voor de andere gewonnen prijzen niet minder groot.

Voor drie personen werd de vreugde vergroot met een waardebon van 50 euro, voordat de echte klappers van 100, 200 en natuurlijk de hoofdprijs van 400 euro werden uitgedeeld. De hoofdprijs ging naar een inwoner van Wijk en Aalburg. De gewonnen waardebonnen kunnen worden besteed bij alle winkeliers die deelnamen aan de actie.

Zo’n duizend bonnen ingeleverd

Dit jaar namen zestien winkeliers uit Veen en Wijk en Aalburg deel aan de actie, wat iets minder was dan vorig jaar omdat de winkeliers uit Genderen deze keer niet meededen. Zij hadden een andere actie voor hun klanten. Desondanks was de actie ook dit jaar weer populair bij het winkelend publiek. De gelukkige winnaars kwamen uit verschillende dorpen in Altena.

“We hebben dit jaar de bonnen niet geteld, maar we schatten dat er zeker duizend enveloppen zijn ingeleverd”, vertelt Arthur van Horssen, bestuurslid van OV Aalburg. “Dit zijn er ongeveer tweehonderd minder dan vorig jaar, maar dat komt doordat er minder winkels deelnamen.”

Mogelijk krijgt de eindejaarsactie volgend jaar een nieuwe opzet. Hier wordt nog over gesproken.