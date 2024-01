Veel vraag naar ruimte op bedrijventerreinen in Altena: zo’n 40.000 vierkante meter moet erbij

za 27 jan 2024, 13:01

Nieuws 158 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ALTENA • Er is in Altena tot 2030 een behoefte van 36 hectare aan bedrijventerreinen, maar momenteel is slechts 1,9 hectare (particulier) beschikbaar. Met deze krapte in aanbod ligt er dus een flinke ontwikkelopgave voor de gemeente Altena.

Dat blijkt uit de Bedrijventerreinagenda 2023-2027 die onlangs door het college is gepresenteerd. Hierin wordt per gebied in Altena (noord, oost, zuid en west) aangegeven wat de verwachte vraag in de komende jaren is en hoe de gemeente van plan is hieraan te voldoen.

De komende jaren moet Altena hard werken om nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen. Ook binnen de maritieme sector is vraag naar kavels, zo’n 6,5 hectare, waarvan een gedeelte direct aan het water nodig is. In totaal is er dus minstens 40 hectare nodig om aan de vraag van alle bedrijven te kunnen voldoen.

Veel bedrijventerrein uitgegeven

In de afgelopen jaren is er veel bedrijventerrein uitgegeven, vooral tussen 2016 en 2020. Vanaf 2021 ‘stokt’ de uitgifte. Niet vanwege een gebrek aan vraag, maar simpelweg doordat er geen aanbod meer is. Onverwacht is een streep door Kop van Brabant fase 2 gehaald. Dat lag binnen het schootsveld van de Nieuwe Hollandse Waterlinie wat op de Werelderfgoedlijst van Unesco terecht is gekomen. Doordat er (bijna) geen kavels meer beschikbaar zijn, is er inmiddels een grote wachtlijst ontstaan van bedrijven die op zoek zijn naar een bedrijfskavel.

Nieuwe kavels creëren

Om de wachtlijst weg te werken heeft het voorzien in aanbod van nieuwe kavels daarom hoge prioriteit. In Giessen wordt hier al aan gewerkt met de uitbreiding van De Rietdijk, met ongeveer 10 hectare.

Echter, zestig bedrijven hebben zich hiervoor gemeld met een geschatte vraag van 22,5 hectare. Dit is dus veel meer dan dat er met de uitbreiding van het bedrijventerrein beschikbaar komt. De gemeente onderzoekt nog of het bedrijventerrein op termijn verder kan worden uitgebreid.

In het oostelijke gedeelte van Altena, waar Genderen, Veen en Wijk en Aalburg onder vallen, is er een tekort aan ruimte van 7,3 hectare. De gemeente onderzoekt of er door maatwerk kleine uitbreidingen tot ongeveer 1,5 hectare mogelijk zijn ter uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen.

Geen nieuw terrein in zuiden

In het zuiden van Altena is er een behoefte van 1,7 hectare waarvoor geen aanbod is. Deze vraag is echter te klein om een nieuw bedrijventerrein voor te ontwikkelen. Daarom wordt ook hier gekeken naar maatwerk op bestaande bedrijventerreinen.

Veel vraag in westelijke deel

De strategische visie voor Werkendam Noord omvat ruimte voor een bedrijventerrein van 12 tot 20 hectare, waarmee aan de behoefte in het westelijke deel van Altena (ongeveer 18 hectare tot 2030) kan worden voldaan. In Werkendam is er ook vraag naar zogenaamde ‘natte kavels’ (kavels aan het water), een insteekhaven, meer kaderuimte en op termijn een derde binnenhaven.

Dit laatste heeft mogelijk als gevolg dat bedrijven op het bedrijventerrein aan de Bandijk verplaatst moeten worden. Hoewel de gemeente de bestaande havens wil herstructureren, en bedrijven die niet gelieerd zijn aan de maritieme sector bij voorkeur ergens anders huisvest, blijft er sprake van een ruimtetekort.

Daarom is de aanleg van een derde haven nodig, en hiervoor is al een MIRT-onderzoek gestart. De verwachting is echter dat de realisatie van deze derde haven pas na 2030 zal plaatsvinden.

Agro-bedrijventerrein in Altena?

Vanwege de sterke positie van Altena in de agro-industrie en agrologistiek, onderzoekt de gemeente de behoefte aan een agro-bedrijventerrein. Daaruit zal onder meer moeten blijken of hiervoor extra bedrijventerrein moet worden aangelegd,

Uit de Bedrijventerreinagenda blijkt ook dat Altena beleidsregels gaat opstellen voor bedrijfsverzamelgebouwen, om wildgroei en overaanbod te voorkomen. Op alle bedrijventerreinen groter dan 5 hectare heeft de gemeente de wens dat de ondernemers zich organiseren en een vorm van samenwerking met elkaar aangaan. Hiermee moeten de terreinen toekomstbestendig blijven.

Sportscholen en uitvaartcentra niet meer op bedrijventerreinen

De gemeente stelt vast dat steeds meer ‘functies’ een weg naar bedrijventerreinen vinden die daar niet per se gevestigd hoeven zijn, zoals sportscholen, uitvaartcentra, binnenspeeltuinen en religieuze organisaties.

Vanwege de schaarste aan ruimte wil de gemeente op nieuwe bedrijventerreinen alleen bedrijven toestaan die daar daadwerkelijk gevestigd moeten zijn. Op bestaande bedrijventerreinen blijft het bestemmingsplan leidend.