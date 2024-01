Brugklasleerlingen Altena College dragen steentje bij aan schoner Sleeuwijk

vr 26 jan 2024, 15:51

SLEEUWIJK • Het Altena College in Sleeuwijk bestaat op 15 april 2024 honderd jaar. In dit jubileumjaar zal (bijna) elke maand een project of activiteit georganiseerd worden. Zo gaan de brugklasleerlingen in februari de straat op om zwerfaval op te ruimen.

In de maand februari staat het thema ‘Verbinding in duurzaamheid’ op het programma. Dan doen ruim 260 brugklasleerlingen mee aan het zwerfafvalproject in Sleeuwijk. Op maandag 12 februari en dinsdag 13 februari gaan de leerlingen, verdeeld in groepen over twee dagen, door heel Sleeuwijk zwerfafval opruimen.

Waar kun je leerlingen tegenkomen?

De kans is groot dat je de leerlingen op één van deze dagen tegenkomt bij het winkelcentrum, of in één van de straten zoals: Rijkstraatweg, Munnikenland, Waterlinie, Acacialaan, Vijfmorgen, Vlietstraat, Beukenhof en ’t Zand.

Het zwerfafvalproject draagt bij aan een schoner en mooier Sleeuwijk en zal een verbinding tot stand brengen tussen de leerlingen en de inwoners.

Agenda van de komende maanden

In de komende maanden volgen er nog veel meer projecten en activiteiten. Onder andere een festival, een musical én natuurlijk mag een reünie – gepland in november 2024 - niet ontbreken.

De komende tijd zal de jubileumcommissie van het Altena College iedereen via diverse nieuws- en mediakanalen op de hoogte houden van alles wat nog komen gaat. Op de hoogte blijven? Hou dan de website in de gaten en volg de school op de socials.