Meer duidelijkheid over aanpak A27: eerste schop voor gigaproject gaat dinsdag de grond in

wo 24 jan 2024, 13:25

ALTENA • De gemeenteraad van Altena werd dinsdagavond door Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie ALSÉÉN bijgepraat over de voortgang van de reconstructie van de A27. Dit ging met name over het deel dat door de gemeente Altena loopt. Er was tevens belangrijk nieuws.

Op dinsdag 31 januari gaat bij Hooipolder de eerste schop daadwerkelijk de grond in voor het gigaproject. Demissionair minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat zal daarbij aanwezig zijn. Het project wordt naar verwachting in 2031 afgerond.

‘Belangrijk om inwoners optimaal te informeren’

Michael Blatter, woordvoerder van Rijkswaterstaat, legt uit dat meteen ook de mobiliteitscampagne rond het project wordt gelanceerd.

“Natuurlijk vinden wij het belangrijk om ook de inwoners van Altena en verder iedereen die betrokken raakt bij wat er de komende jaren op en rond de A27, de 47 kilometer tussen Everdingen en Hooipolder, gaat plaatshebben, optimaal te informeren. Daarbij zullen alle mogelijke infokanalen, zoals ook social media, benut worden. Daarnaast is op onze eigen website alles te vinden en zullen er regelmatig nieuwsbrieven verschijnen.”

“Zeker is wel dat er straks ook in de avond, nacht en tijdens de weekenden gewerkt gaat worden. Wij rollen dit vanaf nu volledig uit en zullen dat door de jaren heen blijven herhalen.”

Veel onder voorbehoud

Blatter geeft op voorhand aan dat bij de planning veel onder voorbehoud wordt genoemd. Hij noemt vooral de aanleg van de beide bruggen, bij Keizersveer en Gorinchem, cruciaal in de planning. “Dit is zo complex, dat vraagt om nader onderzoek.”

Verantwoordelijkheid bij ALSÉÉN

Grote aandacht is er uiteraard ook voor de nieuwe aansluiting bij Hank, Nieuwendijk en Werkendam/Sleeuwijk. Hij benadrukt dat de verantwoordelijkheid van alles wat vanaf dinsdag tot de voltooiing van de reconstructie gebeurt, in handen is van opdrachtnemer ALSÉÉN.

Dan gaat het ook over het maaien van het gras, bouwrijp maken van de grond, het verleggen van kabels en leidingen. Het afhandelen van calamiteiten en alle planningen, zoals asfalteringswerkzaamheden, herstel van vorstschades en spoedreparaties, die telkens voorkomen. In de regio Altena dient ook een telecommast verplaatst te worden.

Landbouwverkeer op bruggen

Otto van Breugel van het CDA vroeg zich af of het landbouwverkeer straks ook gebruik kan gaan maken van de bruggen. Blatter geeft aan dat dit tussen Hank en Raamsdonksveer natuurlijk het geval is en meegenomen is in het ontwerp. Die strook komt straks, in tegenstelling tot nu in het midden, aan de zijkant van de nieuwe brug te liggen.

Wat wordt eventueel de impact van het gebruik van de loswal aan de Bandijk in Werkendam voor af- en aanvoer van materialen? Wat betekenen die bewegingen voor omwonenden? Blatter: “Het onderzoek loopt, maar niets is nog zeker. Als er een keuze wordt gemaakt dan gaan wij natuurlijk in gesprek met de gemeente om te bezien wat de eventuele risico’s zijn.”

Uitdagingen voor openbaar vervoer

Van Kees Nieuwenhuizen van de ChristenUnie kwam het verzoek om het openbaar vervoer (Interliner) ruim baan te blijven geven. “Wij realiseren ons dat het openbaar vervoer een heel belangrijk middel blijft en wordt”, reageerde Blatter.

“Helaas is er geen treinverbinding, dus worstelen ook wij met een alternatief voor de komende jaren. Wij zijn in overleg om het ov toch de ruimte te blijven geven die het nodig heeft, maar het wordt wel een uitdaging. Dat geldt overigens ook voor de fietsverbindingen langs beide zijden van de A27.”

Keizersveersebrug overnemen voor één euro

Henno Timmermans van de Vrije Volkspartij Altena kwam met een ludieke herbestemming van de brug bij Keizersveer. Hij vroeg aan Blatter of deze geschonken zou kunnen worden aan de gemeente Altena voor een nieuwe oeververbinding over de Bergsche Maas bij Dussen.

“Mogelijk kunnen wij de brug voor een euro overnemen. Zou een mooie geste van RWS zijn.” Een eerste optie lijkt dat de voormalige Moerdijkbrug, nu dus de Keizersveersebrug, wordt gebruikt bij Spijkenisse, waar al een deel van deze brug ligt.

Wout Pluijmert