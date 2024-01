Mooie aanwinst voor Streekarchief: portretten gemaakt tijdens mobilisatie van 1914

REGIO • Met trots presenteert Streekarchief Langstraat Heusden Altena een mooie aanwinst voor de collectie Beeld en Geluid: 123 foto’s gemaakt door fotograaf Nicolaas Kramer tijdens de mobilisatie van 1914 in Uitwijk en omgeving. De beelden zijn vanaf nu via de beeldbank van het streekarchief te bekijken.

Nicolaas Kramer werd op 29 september 1881 in Rotterdam geboren. Rond 1900 reisde hij samen met zijn broer Carel naar Brussel om een vakopleiding tot fotograaf te volgen, een beroep dat ook hun vader uitoefende. In 1907 namen Nico en Carel de fotografiewinkel Kühlmann in Arnhem over.

Portretten en studio-opnamen

Na het vertrek van zijn broer naar Rotterdam, runde Nicolaas de zaak alleen en later samen met zijn dochter, Anna. Hij concentreerde zich voornamelijk op portretten en studio-opnamen, wat duidelijk te zien is in de nu toegevoegde foto’s aan de collectie van het Streekarchief, waarvan het grootste deel bestaat uit (soms humoristische) portretten.

Verblijfplaatsen van soldaten

De foto’s werpen ook licht op de verblijfplaatsen van soldaten in deze regio en de loopgraven die ze hebben aangelegd, aspecten waarvan tot nu toe weinig tot geen beeldmateriaal bekend was. Nicolaas Kramer beëindigde zijn professionele fotografiewerkzaamheden in 1945, waarna zijn dochter en haar gezin de fotozaak overnamen.

Kleinzoon schenkt foto’s

De kleinzoon van Nicolaas Kramer, Willem Verhoeff, schonk het Streekarchief de foto’s van de mobilisatie in 1914 in Uitwijk en omgeving, zodat deze toegankelijk zijn voor alle geïnteresseerden in deze periode en lokale geschiedenis.

Dankzij de inzet van de nieuwe vrijwilliger voor de collectie Beeld en Geluid, Rien de Hart, zijn de foto’s zorgvuldig verpakt, geïntegreerd in het archiefbeheersysteem en digitaal beschikbaar gesteld, waarna Hans Nieuwenhuizen voor verdere beschrijvingen heeft gezorgd.

Bekijk de foto’s via de beeldbank

Bekijk de foto’s nu op de beeldbank via www.salha.nl. Weet u meer over wat er op de foto’s te zien is? Laat dan een reactie achter bij de betreffende foto.

Tentoonstelling

Vanaf 30 januari is een selectie van de foto’s van Nicolaas Kramer te zien in een tentoonstelling in de hal van het Bezoekerscentrum aan de Pelsestraat 17 in Heusden.